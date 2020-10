Claude (Koh-Lanta) s’affiche avec une très rare photo pour la 1ère fois avec son fils. (sublime)

La star de Koh–Lanta, l’Île des héros, Claude Dartois prend la pose avec son fils. Cet émouvant cliché du père et de son enfant a fait un véritable buzz sur les réseaux sociaux. L’aventurier tient son bébé dans ses bras lors d’une sortie en famille dans le restaurant Le Cinquième 7 à Puteaux.

Les fans de Claude Dartois étaient, en effet, très heureux de retrouver celui qui les a fait tant rêver. Devenu une véritable star depuis son passage dans l’émission d’aventure, Claude compte aujourd’hui un grand nombre d’admirateurs. Les téléspectateurs assidus de TF1 se souviennent de son admirable parcours lors de la dernière saison de Koh–Lanta. Si finalement, il n’a pas remporté la victoire et les 100 000 euros, le jeune homme a véritablement marqué les esprits. Faisant preuve d’énormément de courage et d’intégrité, Claude a longtemps été vu comme le potentiel gagnant de l’épreuve des poteaux. Mais après trois participations à Koh–Lanta, Claude n’a toujours pas réussi a décroché le sacre tant convoité. Malgré sa troisième place, Claude est le numéro 1 dans le cœur des téléspectateurs.

Claude

TF1 a d’ailleurs très vite remarqué le potentiel médiatique du candidat. Il s’apprête à participer à d’autres émissions. Plusieurs rumeurs ont également affirmé qu’il pourrait se lancer dans une carrière de présentateur. Son capital de sympathie auprès du public ne s’est jamais démenti depuis sa sortie de Koh–Lanta, l’Île des héros. Ses fans ont pu le retrouver dans l’émission Fort Boyard dans laquelle son parcours a été suivi avec le plus grand intérêt. Dans les prochaines semaines, le père de famille s’apprête également a participé à un autre célèbre programme. Il fera en effet partie du casting de Danse avec les stars dont la diffusion est prévue avant la fin de cette année.

Avant de retrouver les plateaux de télévision, Claude Dartois continue de tenir son plus beau rôle dans la vie : celui de papa. En couple depuis plus de 10 ans avec Virginie, Claude est en effet l’heureux père de deux enfants, Andréa et Marceau. La naissance de son dernier fils avait d’ailleurs été très médiatisée. La star de TF1 avait en effet appris la grossesse de son épouse durant sa participation au jeu d’aventure. Le chauffeur de Maître est très proche de ses enfants. Et il n’hésite jamais à partager ses moments passés en famille sur les réseaux sociaux.

Durant cet été, le petit clan a notamment été aperçu dans les Alpes ou sur l’île d’Oléron. Il y a quelques jours, le héros a dévoilé sur Instagram un adorable cliché aux côtés de son fils Marceau, âgé de quelques mois. Cette photo prise lors d’une journée ensoleillée au restaurant a véritablement ému les internautes. En légende de ce cliché, Claude Dartois a tout simplement ajouté “ Observer, protéger, accompagner “. Une devise qu’il s’applique aussi bien dans la vie que lors de son passage à Koh–Lanta. Sa communauté de plus de 700 000 personnes l’a immédiatement gratifié de 79 000 likes et d’un grand nombre de commentaires. Parmi ceux-ci, Claude Dartois a pu découvrir des réactions telles que “Magnifique photo “, “Trop mignon “, ” Trop beau “, ou encore ” Le prochain héros de Koh–Lanta j’espère “.