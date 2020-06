Claude Koh-Lanta s’exprime sur la finale, l’énorme promesse qu’il fait à ses fans

» Une aventure s’achève, mais rassurez-vous d’autres arriveront ! Merci vraiment à vous tous pour le soutien et l’amour que vous m’avez témoigné durant toute la diffusion. Vous êtes ma victoire. Ma flamme reste allumée, vous êtes formidables ». C’était par ces mots, que Claude remerciait les téléspectateurs via son compte Instagram, après la finale perdue de Koh-Lanta, l’île des héros « , saison 2020.

Alors que tous les pronostics le voyaient déjà comme le grand vainqueur de cette édition extraordinaire du jeu d’aventure, c’est finalement Naoil qui a soulevé le trophée et remporté la victoire finale. Même si Claude doit particulièrement être déçu, d’une fois de plus échouer à deux doigts du sacre, l’aventurier aux 17 victoires a montré qu’il savait être fair-play.

» Ne soyez pas déçu. Je ne suis pas le gagnant de cette édition, mais je suis très heureux dans mon parcours. Je tiens à féliciter Naoil qui est une belle gagnante et qui représente bien ce que j’attends d’un gagnant de Koh-Lanta. En tout cas mon parcours, il est top, j’ai quand même accru mon nombre de victoires et j’ai préservé ma flamme de l’extinction, ce qui est la chose la plus difficile à Koh-Lanta. Et surtout, j’ai reçu un soutien sans faille de votre part durant tous les épisodes et la diffusion, chose que je n’avais pas eu dans les précédentes aventures. Ce soutien pour moi est la plus belle chose que je pouvais avoir dans Koh-Lanta. Il y aura sûrement d’autres aventures qui vont se mettre en place. Restez connecté » déclarait le jeune papa de deux enfants comme en laissant une porte ouverte à une quatrième participation ou bien à une spéciale de l’émission. Il faudra donc que Claude retente sa chance s’il veut soulever le totem qui lui échappe maintenant depuis plusieurs années.

Si c’est finalement Naoil qui décroche le titre et les 100 000 € à la clé, Claude aura été durant toute l’aventure le chouchou du public, grâce notamment à ses choix stratégiques, son courage, mais aussi sa grande rigueur d’esprit. On se souvient notamment de l’épisode dans lequel il rendait la monnaie de leur pièce à ceux qui avaient trahi ou tenté de manipuler. Comme lors de ce célèbre moment dans lequel il avait clashé Régis, qui après avoir retourné sa veste à plusieurs reprises, s’était fait définitivement éliminé du jeu par un Claude, qui avait remis les pendules à l’heure de manière exemplaire.

On se rappelle également comment il avait donné une belle leçon d’humilité à Inès en la remettant une fois pour toute, à sa place. Véritable donneur de leçon et homme intègre, Claude a tout fait pour remporter le jeu, mais sans jamais écraser personne, et se montrant même souvent généreux en étant le premier à aider ceux qui étaient dans le besoin ou en difficulté. Beaucoup d’internautes se sont montrés extrêmement déçus de ce nouvel échec pour Claude et ont vivement réagi sur les réseaux sociaux pour faire part de leur tristesse. «

Naoil qui soit-disant joue au mérite et qui prend l’autre spécialiste du bronzage peut-être que le bronzage est un sport extrême, un sport de haut niveau », » Pour moi, c’est Claude qui devait gagner, Naoil a choisi Inès car si elle avait pris Claude, elle n’aurait pas gagné, elle qui prêchait au mérite « , » Claude est le champion sur tous les points « , lisait-on sur les réseaux sociaux, de la part de fans visiblement très remontés par cette nouvelle défaite.

Si certains reprochaient également à Naoil de ne pas avoir choisi Claude pour l’épreuve finale, difficile de lui en vouloir et de l’accabler. On peut facilement imaginer qu’avec 100 000 euros à la clé, n’importe qui aurait choisi Inès pour ne pas avoir à affronter Claude sur la terrible dernière épreuve. Koh-Lanta 2020 a donc connu son dernier rebondissement avec la victoire finale de la boxeuse Naoil qui bat Inès en finale. Jamais, le jeu n’aura connu un tel suspens et déchaîné une telle passion auprès du public qui était très nombreux pour cette dernière émission.

Ce sont près de 7 millions de téléspectateurs qui ont assisté à l’épreuve ultime du jeu d’aventure le plus célèbre de France avec un dénouement totalement inattendu. Quant au célèbre animateur Denis Brogniart, il annonçait il y a quelques jours que la saison prochaine était déjà en bonne voie malgré les difficultés liées à la pandémie du covid-19. Selon ses informations, l’édition 2021 de » Koh-Lanta » ne verra pas la présence de candidats des émissions précédentes, et reviendra donc avec un casting 100 % inédit.

Mais difficile d’imaginer que TF1 ne profite pas du nouveau statut de Claude qui est devenu une véritable star et l’idole du public. On peut donc raisonnablement imaginer qu’il apparaisse peut-être dans la prochaine édition sous une autre forme, ou dans la saison suivante comme candidat à part entière. Au vu de sa ténacité, on peut penser que Claude fera tout pour revenir dans l’aventure pour enfin triompher du jeu qui a fait de lui une véritable vedette. En attendant, c’est auprès de son épouse et de ses deux enfants que l’aventurier se console de ce nouvel échec.

On attendra donc de voir où et quand, le » Roi Claude » réapparaîtra sur les écrans de TF1, lui qui avouait qu’il se verrait bien un jour à la tête du célèbre jeu. » Ça me plairait de présenter » Koh-Lanta « , ça serait une nouvelle expérience, d’autant que je connais bien le jeu…. Mais entre ce qu’on veut et ce qui est possible, il y a une marge » avait déclaré Claude Dartois. Mais pas sûr que Denis Brogniart soit prêt à céder sa place pour prendre sa retraite et laisser le champ libre à qui que ce soit. Le malheureux finaliste a néanmoins de la suite dans les idées » Il faut que j’y songe sérieusement. Si je fais une balade avec lui (avec Denis Brogniart), je lui réglerai son compte » plaisantait Claude qui a peut-être une idée précise derrière la tête.