Claude (Koh-Lanta): une proposition incroyable faite par Rocco Siffredi dans sa jeunesse !

Claude Dartois, le candidat emblématique de Koh–Lanta, l’île des héros est devenu cette année, après sa troisième participation au jeu de survie de TF1, un aventurier très populaire dans le cœur des Français. Appelé, depuis, à participer à de nombreuses interviews dans les médias, il révèle une incroyable confidence lors du Jarry Show sur Youtube, qui n’a pas manqué de surprendre les internautes. Et pour cause, plus jeune il avait reçu une proposition du célèbre acteur Rocco Siffredi !

Malgré les nombreuses offres d’emploi qu’il reçoit depuis sa nouvelle notoriété dans l’hexagone, Claude poursuit son métier de chauffeur de maître, même s’il ne cachait pas à plusieurs reprises qu’il aimerait bien devenir, un jour, animateur de télévision pour des jeux d’aventures, tels que Koh–Lanta, ou encore Fort Boyard. Et pourtant, son destin aurait pu être tout autre, s’il avait accepté la proposition de tourner dans les films du célèbre acteur.

Si le grand sportif et aventurier dans l’âme, nous confiait le mois passé, que plus jeune, il voulait entrer dans un commando de parachutistes, mais avait abandonné par manque de patience pour obtenir le diplôme, il a par la suite fait pas mal de petits boulots de jeunesse. Lors de son entretien au Jarry Show, Claude est interrogé longuement par l’humoriste Jarry, sur son rôle de père et ses enfants, Andréa âgé de 5 ans et le petit Marceau âgé de 7 mois. Claude avouait que lui-même avait perdu ses deux parents quand il était encore jeune et qu’il avait du très tôt prendre des décisions seul, sans les conseils de son père.

Une expérience qui l’a forgé très jeune et qui lui ont donné ce caractère de leader qu’il a aujourd’hui, » j’aime tenir mon destin et prendre les décisions pour moi ». Aujourd’hui, papa, Claude est très proche de ses enfants, et passent beaucoup de temps avec eux pour partager des moments de complicité, et aussi les guider dans la vie, ce qu’il n’a pas forcément reçu de son propre père.

Alors que Claude, très protecteur, confirme qu’il met de l’argent de côté tous les mois pour les projets futurs de ses enfants, afin qu’ils réalisent eux aussi leurs rêves plus tard, l’humoriste lui demandait aussi qu’elle serait sa réaction s’il apprenait que l’un de ses enfants souhaitait tourner à la télévision dans des films p-rn-graphiques. Dans un éclat de rire, le beau brun révèle alors qu’ » il avait failli en faire aussi « .

Car lui-même avait reçu il y a quelques années, une surprenante proposition pour tourner dans ce genre de film ! En effet, alors qu’il avait travaillé à l’époque en tant que serveur, dans une pizzeria à Paris, Claude recevait régulièrement le célèbre acteur p-rn-graphique Rocco Siffredi. « On m’avait proposé à l’époque ! Il y avait Rocco Siffredi qui venait souvent manger dans une pizzeria qui s’appelait La Cosa Nostra dans le 16e. Je le servais et un jour, il était accompagné de gens de la production de son prochain film. Et ils m’ont demandé si ça me disait de participer au film « .

Une opportunité qu’il a refusée par timidité » J’étais jeune et j’ai dit non. J’aurais pu, mais j’étais trop jeune et intimidé « , a-t-il raconté.

Une « grosse casserole » qu’il a évitée au vu de sa notoriété de grand aventurier qu’il a désormais acquise.