Claude (Koh-Lanta) va tourner son émission à lui, une nouvelle aventure (Wow)

Claude a été plébiscité pour remporter Koh-Lanta comme jamais auparavant. Le public de l’émission ne jurait que par lui. Lorsqu’il était clair qu’il avait perdu, les téléspectateurs ont lancé une cagnotte afin de lui offrir la somme du vainqueur. C’était du jamais vu ! Mais Claude est resté fidèle aux règles et à lui même. Il a remercié le public de son grand cœur et refusa la somme. Bien que Claude n’ait pas remporté les éditions de Koh-Lanta auxquelles il a participé, les fans du show sont toujours derrière lui. Quoi qu’il entreprenne, les fans de l’aventure de TF1 ne le quitteront plus. Aussi, la chaîne prépare une surprise au public en ce sens. En effet, il semblerait que Claude soit très prochainement à la tête de sa propre émission de télévision ! Une surprise à laquelle ses fans ne s’attendaient pas ! LDpeople vous dit tout.

Claude sera bientôt dans une toute nouvelle émission dont il sera le principal protagoniste

Claude ne peut plus resté un simple aventurier, amoureux des challenges. Il a derrière lui une grande communauté de fans. Son abnégation et son engagement dans Koh-Lanta ne font pas de lui un simple candidat comme les autres. Il est élevé au rang de « roi » par ses fans. La production de TF1 ne pouvait que finir par se dire que Claude était un atout indéniable pour la chaîne. D’ailleurs, il semblerait que ce soit la productrice et animatrice Alexia Laroche-Joubert qui en parle dans la presse. La célèbre productrice s’est en effet confiée au site belge Télépro à ce sujet. Elle affirme alors qu’un projet d’émission pour Claude « est toujours dans les tuyaux ». En revanche, elle ne va pas vendre la mèche et garder la surprise sur le programme.

Koh-Lanta change littéralement la vie de l’aventurier

Ce que votre magazine LDpeople peut vous dire c’est que Claude est enchanté à l’idée d’avoir sa propre émission. Alexia Laroche-Joubert a confié que le programme qui se prépare ira très bien à Claude. Il mélangera avec goût, « dépassement de soi et dépaysement ». Un bel avenir est donc réservé à Claude sur TF1. Car cet aventurier là, c’est tout ce qu’il aime les challenges et les voyages. Le papa de deux garçons ne tient pas en place et enchaîne les épreuves. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’est pas du genre à se ménager.

Ce fameux nouveau programme, personne n’en parle encore à la télévision. La diffusion n’est donc pas encore pour tout de suite. Claude devra attendre de voir la prochaine saison de Koh-Lanta qui commence le 12 mars prochain. Puis il sera de retour dans celle qui la suivra. En effet, Claude n’a pas caché qu’il ferait partie de l’édition All Stars de Koh-Lanta. Bien qu’il n’ait pas encore dit officiellement qu’il en ferait partie non plus. Mais le public ne peut pas imaginer une telle aventure sans le célèbre Claude de toute façon. Et même lui ne pourrait essayer de convaincre ses fans du contraire.

La patience est de mise pour traverser la crise et voir de nouveaux projets se concrétiser

La nouvelle émission de Claude sera donc « dans les tuyaux » très bientôt. La productrice interrogée par Télépro explique que la crise sanitaire complique évidemment les emplois du temps des tournages. Si l’émission de Claude doit le faire voyager, il est possible qu’il faille attendre la fin de la crise sanitaire pour voir commencer les tournages. En effet, Alexia Laroche-Joubert déclarait : « Sa diffusion me semble compromise pour 2021 ». À comprendre que le programme n’a pas encore de date de sortie mais ne verra pas le jour avant 2022. Il faudra donc faire preuve d’une grande patience avant de retrouver Claude à la tête de son propre show.

Néanmoins, avec les deux prochaines saisons de Koh-Lanta, au moins, le public qui fait de Claude une rock star va pouvoir se divertir sans attendre. Plus que quelques jours avant le coup d’envoi des diffusions de Koh-Lanta. Claude sera évidemment devant l’écran de sa télévision pour suivre l’aventure. Depuis des années il ne manque pas un seul épisode de ce programme hors du commun qui le passionne. Sans pour autant donner son avis sur les candidats ou se permettre un jugement de valeur sur leurs stratégies, Claude n’oublie pas d’assister à l’évolution de ce programme culte.