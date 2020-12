Claudio Capéo, un noël en famille: il partage une très rare photo de ses fils, Roméo et César

Cette période de Noël est l’occasion pour certains artistes de partager leurs plus beaux souvenirs de cette journée très spéciale. C’est notamment le cas de Claudio Capéo qui a publié un cliché sur les réseaux sociaux. Ainsi, il est en compagnie de sa famille afin de marquer l’événement. D’habitude, le chanteur se montre plutôt discret sur le quotidien de son entourage. Pourtant, cette fois-ci, il semble avoir décidé d’offrir à ses fans les moments privilégiés de son quotidien. LD people revient donc sur cette publication qui a ravi sa communauté.



Claudio Capéo : une photo très rare aux côtés de ses fils



Un souvenir du 25 décembre



Pour ces fêtes de fin d’année, Claudio Capéo n’hésite donc pas à dévoiler sa famille au grand jour. Pourtant, l’artiste est loin d’être un habitué du genre. Mais aujourd’hui, il a décidé de ravir sa communauté avec un joli cliché avec ses enfants. Ses fans peuvent donc découvrir son fils Roméo âgé de 18 mois et César qui a 7 ans. La photo totalement déjantée a rapidement été likée par un grand nombre de ses followers. Car le chanteur a mis les petits plats dans les grands. Ainsi, Claudio Capéo fait le clown pour l’occasion afin d’amuser ses enfants. Ceux-ci ne peuvent le lâcher des yeux.



Autour des siens, l’artiste a décidé d’amuser la galerie pour le plus grand bonheur de son public du jour. Il a donc enfilé quelques guirlandes autour de lui en mode sapin de Noël… Mais cette publication est également l’occasion pour lui de revenir sur sa famille qui lui tient à cœur. D’ailleurs, il s’est récemment confié sur le sujet. En effet, Claudio Capéo a exceptionnellement accepté de parler de celle qui partage sa vie. LD People revient sur cette interview exclusive.



Une vie bien rangée



Claudio Capéo n’est pas du genre à avoir une vie amoureuse tumultueuse. En effet, il trouve son bonheur dans la continuité et la stabilité. Aussi, il est en couple depuis de nombreuses années avec la même personne. D’ailleurs, il a rencontré sa femme alors qu’il était encore très jeune. ” Je la connais depuis le collège. Depuis que j’ai à peu près 14 ans. On faisait du scooter ensemble et on s’est mis ensemble quand j’avais 18 ans “. D’ailleurs, Claudio Capéo admet avoir fait très peu de rencontres amoureuses au cours de son existence. Loin des clichés des artistes qui multiplient les conquêtes, le papa de deux enfants a plutôt misé sur une vie bien différente.

Même s’il reconnaît que cela peut étonner. D’ailleurs, il n’hésite pas à décrire sa situation avec humour. ” Franchement, j’ai vraiment une vie de merde. Mais c’est merveilleux. On a grandi ensemble, on a galéré ensemble, on a fait toutes nos premières fois ensemble. Au final, on a une histoire qui a assez fort et puis on est soudé “. À tel point, que le couple envisage aujourd’hui d’agrandir la famille. Car si sa carrière est évidemment éminemment importante, les siens sont son véritable moteur. Dès lors, Claudio Capéo est très heureux de partager avec ses fans un souvenir de ce Noël 2020. Car s’il y a bien une fête dans l’année qui représente cet esprit de clan, c’est bien cette période propice à l’amour familial.