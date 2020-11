Claudio Capéo, victime d’une grosse dépression, en burn-out, sa descente aux enfers révélée

Même lorsqu’on est une star, la vie comporte parfois des côtés sombres. Dans une récente interview, Claudio Capéo revient sur une époque de sa vie très compliquée. En effet, le chanteur reconnaît avoir vécu une véritable période de désespoir. Face au micro d’Anne Roumanoff sur Europe 1, l’artiste fait des révélations sur sa lourde dépression.



Claudio Capéo : le moment où il s’effondre littéralement

Une célébrité difficile à gérer



Âgé aujourd’hui de 35 ans, le chanteur sort un nouvel album. D’ailleurs, ce retour semble comme une véritable renaissance pour lui. Car l’ancien candidat de The Voice se montre très discret ces derniers temps. Durant une longue période, Claudio Capéo se retire de la vie médiatique. Aujourd’hui, il explique les raisons de cette mise en retrait volontaire. Lors de cet entretien sur Europe 1, l’artiste retrace une partie de sa carrière et de sa vie. En effet, il explique comment les événements se sont enchaînés très rapidement. Pour lui, tout a été vite, peut-être même un peu trop vite.



Pourtant, tout semble lui sourire. En effet le musicien et chanteur, paraît vivre conte de fées depuis 2016. Grâce à son passage dans la saison 5 de The Voice, il est très vite remarqué. Et même s’il ne remporte pas l’émission, les maisons de disques s’intéressent à lui. En août de la même année, il sort donc son premier album qui devient rapidement disque de platine. Cerise sur le gâteau, Claudio Capéo et son groupe entament une tournée triomphale. Rapidement, les événements s’enchaînent. Et son talent est salué par la critique. Comme une consécration, il rejoint même la troupe des Enfoirés en 2019.



Un arbre qui cache la forêt



Après cette ascension fulgurante, Claudio Capéo paraît donc avoir tout pour être un homme épanoui. Néanmoins, la réalité semble tout autre. Car comme souvent, lorsqu’on souffre de dépression, on se le cache à soi-même. En effet, il est parfois difficile d’admettre que l’on ne va pas bien. Pourtant aujourd’hui, le chanteur a pleinement conscience d’avoir été très mal. Dans cette interview accordée à Anne Roumanoff, l’interprète d’origine italienne, parle sans tabou des difficultés rencontrées. ” Je ne peux plus voir personne, je ne peux plus parler à personne, c’est fini. J’avais l’impression d’avoir perdu ma vie, d’avoir tout perdu “. Selon l’artiste, tout va trop vite. En seulement quelques semaines, le voilà projeté dans le monde du show-business. Et de toute évidence, il n’est pas préparé à un tel changement.



” C’était comme si j’étais seul au monde. Je n’avais plus le temps de réfléchir (…) “. Apparemment, Claudio Capéo se retrouve au cœur d’un véritable tourbillon. Le succès est si rapide qu’il n’a pas le temps de prendre du recul. Comme il l’explique, il n’a pas le temps de comprendre où il est, ce qu’il fait et comment il vit. Conscient qu’il rencontre un problème, il décide de calmer la tempête. Dès lors, il prend un peu de recul avec cette exposition médiatique. Et ce choix va véritablement le sauver. De plus, il n’hésite plus à parler de cette période difficile. Car mettre des mots sur des émotions lui permet de combattre ses démons. ” Avant ça, je ne parlais jamais. J’avais du mal à m’ouvrir. J’avais du mal à dire je t’aime à ma mère. J’avais du mal à le dire à ma femme. C’était compliqué pour moi “. Aujourd’hui, Claudio Capéo paraît enfin apaisé. Et surtout parler de ses souffrances semble véritablement le libérer.