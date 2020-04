Clem: L’actrice Elodie Fontan dévoile pourquoi elle a quitté la série

Annonces

C’est depuis son compte Instagram qu’Elodie Fontan a annoncé son départ de la série « Clem » diffusée sur TF1, après neuf ans passés dans la fiction phare de la Une. Triste, la compagne de Philippe Lacheau a expliqué :

« Les amis, ce soir c’était mon dernier épisode dans la série « Clem ». Je sais que ces épisodes ont surpris beaucoup de monde, mais ne vous inquiétez pas, c’est pour de faux hein ?!! Lucie, Agustin et moi on s’adore toujours autant, pas d’inquiétude. » « J’ai passé 9 ans à incarner ce joli personnage d’Alyzée, j’ai adoré jouer dans cette série, tant de fous rires, des saisons très émouvantes, ça a été un bonheur, mais je pense qu’il est temps pour moi de voyager à travers de nouveaux personnages, pour aussi vous préserver et ne pas vous lasser »

, prévient la jolie blonde.

Je remercie toute la belle famille de Clem

Dans son message, Elodie Fontan n’oublie pas de remercier tous ses collègues de jeu :

« Je remercie toute la belle famille de « Clem », tous mes supers copains avec qui c’était si chouette de tourner, merci ma belle @lucie_lucas_comedienne (t’es exceptionnelle, mon @kevinelarbi (tu m’as tellement manqué cette année !), @agustingaliana (avec qui j’ai joué mes plus belles scènes), Carole Richet, Jean Dell, Vinnie et tous les autres …Et à bientôt les amis dans de nouveaux projets que j’ai hâte de vous présenter ».

Après Victoria Abril, c’est donc un autre personnage fort de la série qui s’en va…Consolation : hier soir, la série est arrivée en tête des audiences avec 4 091 000 millions de téléspectateurs pour le premier numéro en prime.

Clem : la nouvelle saison sera-t-elle diffusée sur TF1 ? Lucie Lucas répond

C’est une date que les fans de la série Clem attendent depuis près d’un an. Ce samedi 18 avril, Lucie Lucas a donné à ses abonnés Instagram des nouvelles concernant la diffusion de la nouvelle saison.

En mai 2019, les fidèles de TF1 ont retrouvé Clem pour une neuvième saison. Ces nouveaux épisodes ont réservé de nombreuses surprises – pas toujours appréciées des téléspectateurs. Le personnage principal, incarné par Lucie Lucas, s’est réveillé après une longue période de coma et a appris la mort de sa mère (incarnée par Victoria Abril) dans un accident de voiture.

Un drame difficile à surmonter pour les fans de la série, et bien sûr pour Clem – également en difficulté avec ses deux enfants, Valentin et Emma, ​​qui ont grandi sans elle. Déjà émotionnellement compliquée, cette saison a également marqué le départ d’une autre star du feuilleton: Elodie Fontan. En couple avec Agustin Galiana à l’écran, celle qui a prêté ses longs métrages à Alizée a cassé cette belle histoire d’amour pour des envies d’ailleurs.

« Tant de rires, des saisons très émouvantes, ce fut un bonheur, mais je pense qu’il est temps pour moi de voyager à travers de nouveaux personnages, aussi de vous préserver et de ne pas vous lasser », avait annoncé le compagnon de Philippe Lacheau sur son compte Instagram.

Après une série d’épisodes chargés d’émotions, les fans de Clem espèrent une dixième saison un peu plus joyeuse. Mais pour découvrir la suite des aventures de la famille Boissier, il faudra certainement attendre un peu plus longtemps … La France étant confinée depuis plus d’un mois, les chaînes de télévision ont dû interrompre leurs programmes.

La série quotidienne Tomorrow qui nous appartient n’est plus diffusée, les épisodes de The Voice et Koh-Lanta sont coupés en deux, et la présentation de l’actualité est reportée. Dans ces conditions particulières, la diffusion de la prochaine saison de Clem pourrait également être reportée. Régulièrement interrogée par les internautes à ce sujet, Lucie Lucas a décidé de leur répondre sur Instagram ce samedi 18 avril.

Lucie Lucas s’exprime sur la diffusion de la dixième saison de Clem

« Chers tous, beaucoup d’entre vous m’ont demandé quand la prochaine saison sortira », a-t-elle écrit en légende de plusieurs photos prises sur le tournage. Pour le moment je n’en ai aucune idée mais je peux vous promettre que nous travaillons dur en post-production malgré le confinement pour vous préparer à une belle saison 10 et que je ne manquerai pas de vous donner les infos dès que je saurai quand ça arrivera nos écrans.

L’actrice de 34 ans a conclu son message avec des mots doux pour ses abonnés, les invités à prendre soin d’eux pendant cette période difficile. « Courage à tous ceux qui ne peuvent plus rester confinés, il faut tenir bon … », a-t-elle ajouté. Son attitude positive et ses rediffusions des anciennes saisons de Clem devraient les aider.