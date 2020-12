Clémence Lassalas (Charlie) fait fuir les fans de Demain nous appartient, ils ont peur et “partent en courant”

Pour Clémence Lassalas, la rencontre avec ses fans ne se passe pas toujours bien. Car son personnage de Charlie Molina, dans Demain nous appartient, est parfois loin d’être sympathique. Dès lors, le public assimile la comédienne à son rôle dans la série. Et pour cause, l’actrice interprète une véritable petite peste dans le feuilleton de TF1. Au point que certains téléspectateurs n’osent pas la regarder en face dans la rue ! Dans une interview pour Pure People, la jeune femme livre son sentiment. LD People vous en dit plus.



Demain nous appartient : Clémence Lassalas parle de son personnage



Une jeune femme au parcours déjà très long…



Âgée seulement de 25 ans, Clémence Lassalas est pourtant loin d’être une novice. Car depuis l’âge de 7 ans, elle parcourt les plateaux de tournage. Depuis de nombreuses années, elle fait des apparitions aussi bien dans des fictions que dans des publicités. Elle a également participé au clip La Boulette de Diam’s alors qu’elle n’a encore que 9 ans. Depuis son plus jeune âge, la jeune fille souhaite faire de cette passion son métier. D’ailleurs, elle a mis toutes les chances de son côté. Puisqu’elle entame des études en comédie musicale.



Mais afin de peaufiner son parcours, elle s’inscrit également dans une école de production. Mieux encore, elle rejoint les États-Unis pour travailler en postproduction. À Los Angeles, Clémence Lassalas à la chance de participer à la création de show pour Netflix. Mais un jour, son visa vient à expiration. Dès lors, elle rejoint à la France pour tenter une nouvelle aventure. D’ailleurs, la chance lui sourit. Puisque à cette époque elle est recrutée pour rejoindre le casting de Demain nous appartient.



Un rôle très marquant !



Dans cette récente interview, Clémence Lassalas parle de son personnage dans le feuilleton de TF1. Apparemment, elle semble très attachée à son rôle de Charlie Molina dans Demain nous appartient. Pourtant, ce personnage est très loin d’être toujours facile à endosser. Puisqu’elle est considérée comme la véritable petite peste du lycée Paul Valéry de Sète. Mais l’actrice prend énormément de bonheur à interpréter une jeune femme haute en couleur. D’ailleurs, elle espère que le caractère de Charlie ne va pas trop évoluer dans les prochains épisodes. ” Je veux garder ce caractère affirmé, identifiable. Quand on pense à Charlie, on sait quel caractère elle a. Ce n’est pas quelqu’un de lisse. Elle pourrait juste arrêter de faire du chantage et des caprices d’enfants. Si elle évolue adulte, il faut qu’elle reste ma Charlie “.

Mais ce rôle est parfois lourd à porter. En effet, certains téléspectateurs se lâchent complètement sur les réseaux sociaux. Clémence Lassalas révèle être parfois étonnée par l’agressivité de certains fans. Notamment sur le compte Instagram du feuilleton. Pire, la rencontre avec le public se passe parfois mal. La jeune femme avoue des fans ont véritablement peur d’elle. ” Parfois, on me regarde de loin, je confronte ces personnes, et elles s’enfuient. Elles partent en courant “. Pourtant, la comédienne est très attachée à son personnage. Et en aucun cas, elle ne veut le voir évoluer dans une autre voie. Depuis longtemps, LD People s’intéresse au parcours de la comédienne. Car elle semble aujourd’hui prête à continuer sa belle carrière.