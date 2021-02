Clément Rémiens « Ici tout commence » grièvement brûlé aux mains, il publie une photo très choquante sur les réseaux

Le comédien Clément Rémiens semble très heureux de sa nouvelle participation à Ici tout commence sur TF1. En effet depuis peu, il interprète Maxime, l’un des élèves de la prestigieuse école de cuisine. Pourtant, l’établissement scolaire vient de vivre un véritable drame. Puisqu’une terrible explosion a eu lieu au cœur de l’établissement. L’acteur en profite pour faire partager à ses fans une photo des tournages. Ainsi, il présente ses mains brûlées à la suite de l’incendie. LD People revient sur ce cliché plutôt horrible.



Clément Rémiens ( Ici tout commence ) : un effrayant cliché



Le nouveau carton de TF1



Clément Rémiens se sent chanceux. En effet, sa récente participation à Ici tout commence, le comble littéralement de joie. Car grâce à son personnage, il fait désormais partie de la grande famille du feuilleton un succès de la première chaîne. Rapidement, le public s’est effectivement véritablement pris d’affection pour les cuisiniers en herbe. À chaque épisode, ils suivent les aventures des futures stars de la cuisine. Mais comme dans tout bon scénario, tout est loin de se révéler facile. Ainsi, plusieurs personnages viennent de vivre une terrible expérience.



Car à la suite d’une immense déflagration, Maxime, interprété par Clément Rémiens, est gravement blessé. Il souffre en effet de nombreuses brûlures notamment aux mains. Afin de coller au plus près de la réalité, le comédien doit donc passer par de longues séquences de maquillage avant les tournages. Dès lors, ils partagent le résultat du travail des spécialistes des effets spéciaux sur son compte Instagram. D’ailleurs, le résultat est plutôt bluffant. LD People revient sur les déclarations de la nouvelle star d’Ici tout commence.



Une illusion parfaite



Sur les réseaux sociaux, Clément Rémiens partage donc un cliché plutôt effrayant. En effet, ses followers peuvent découvrir ses mains brûlées dans les moindres détails. Même s’il s’agit de fiction, c’est plutôt » flippant « . Car l’illusion est véritablement parfaite. Mais avant d’arriver à un tel résultat, le travail est long et fastidieux. Ainsi, chaque jour avant de prendre sa place sur les plateaux de Ici tout commence, Clément Rémiens doit faire preuve d’une extrême patience. Car afin de créer la sensation de réelles brûlures, les maquilleurs travaillent durant des heures. En tout cas, les fans d’Ici tout commence sont véritablement bluffés par le résultat. Ainsi, la dernière publication de Clément Rémiens sur son compte recueille un grand nombre de réactions.

Entre admiration et dégoût, les fans sont sous le choc. Certains admirent la performance alors que d’autres ont beaucoup de mal à soutenir la vision de cette image. Pour Clément Rémiens, le résultat obtenu est donc à la hauteur de ses espérances. Car le but recherché est évidemment de coller au plus près de la réalité. D’ailleurs, il se souvient également du jour de l’explosion. Car même s’il s’agissait d’une fiction, il se rappelle que tout le monde était très tendu sur le plateau d’Ici tout commence. » C‘est assez rigolo, car tout le monde sur le plateau jouait la détente alors qu’il y avait quand même deux personnes prêtes à intervenir avec des extincteurs derrière la caméra ! Au préalable, nous avions fait des tests avec des effets spéciaux sans ouvrir les gaz à fond, ce qui a été juste fait pour la prise « .