Clo “Koh-Lanta”: nous dévoile sa sublime chérie Manon, elle est magnifique

Clo: Pour les téléspectateurs fans de la célèbre émission de France 2, Les Z’amours, une petite surprise les attendaient ce samedi 29 août. Alors que le présentateur Bruno Guillon accueillait les candidats du jour sur le plateau de l’émission, apparaissait un couple de jeunes femmes dont l’une d’elles, est loin d’être une inconnue dans le monde de la télévision.

Même si c’est sur une autre chaîne, que la jeune femme s’est fait connaître, l’animateur n’a pas hésité à faire référence à la participation de Chloé à l’un des plus célèbre programmes de la télévision française. Car si la jeune femme était aujourd’hui présente, aux côtés de sa compagne, pour tenter de remporter la victoire dans Les Z’amours, beaucoup de téléspectateurs se souviennent de son passage marquant dans la 20e saison de Koh–Lanta.

” Je vous ai déjà vu quelque part ? ” lançait l’animateur à Chloé qui confirmait le sentiment de Bruno Guillon. “ Alors c’était sur une autre chaîne, mais… ” continuait-il, avant de tenter une parodie de la présentation des candidats dans le célèbre jeu d’aventure ” Elle, c’est Chloé taciturne, volubile et néanmoins sportive “. Il est vrai que la jeune femme est devenue célèbre grâce à sa place décrochée à la finale de Koh–Lanta en 2019. Clo avait également marqué les esprits en faisant son coming out en direct à la télévision. Une annonce qui lui a permis de rencontrer Manon avec qui elle partage sa vie depuis cette époque et qui était présente à ses côtés sur le plateau de France 2 pour un programme d’un tout autre genre.

Dans une interview exclusive accordée à Pure People, l’année dernière, Chloé revenait sur les circonstances de sa rencontre avec l’élue de son cœur. Alors que le journaliste lui demandait si elle connaissait la jeune femme avant Koh–Lanta, Chloé décide de raconter toute l’histoire : “ En fait, on a parlé ensemble il y a 5 ans sur Facebook. À l’époque, on échangeait, car on avait une amie en commun. Je l’avais aperçue sur les snap de cette amie-là. Manon me plaisait et je lui avais dit. On avait juste discuté ensemble, mais on ne s’était jamais vues. Au final, elle a regardé toute la saison de Koh–Lanta sans me connaître “. L’interviewer demande si les deux jeunes femmes vivent désormais ensemble : ” À la base, on habite à 2 h l’une de l’autre. Comme elle est prof, cet été, on a pu se voir assez souvent, car elle était en vacances. Et puis là, j’ai quitté mon travail et je suis venue à Blois où je cherche du travail. On vit toutes les deux, mais je vais certainement avoir mon propre appartement. Manon veut qu’on prenne notre temps, que ça n’aille pas trop vite et je la comprends “.

Lors de ce long échange, l’ancienne candidate de Koh–Lanta expliquait également que sa nouvelle compagne Manon avait rencontré ses parents et qu’à l’époque elle était sur le point de rencontrer le reste de la famille. L’interviewer interrogeait aussi la jeune femme sur sa popularité, afin de savoir si sa compagne n’était pas gênée par sa notoriété : ” La notoriété, c’est quelque chose d’un peu particulier, mais elle la gère bien et elle n’est de toute façon pas très jalouse. Même si je reçois encore pas mal de messages encore de la part de téléspectateurs, ça, c’est pas mal calmé. Sinon je suis encore pas mal reconnue dans la rue, ça fait toujours bizarre, mais là aussi elle le gère bien “.

Le journaliste lui demande alors si elle a l’ambition d’un jour revenir à la télévision, et à ce sujet, Clo laisse toutes les portes ouvertes ” Pourquoi pas, mais pas dans n’importe quel programme. Je ne veux pas que ce soit un programme qui puisse m’empêcher de participer à une autre saison de Koh–Lanta “. Il est vrai qu’il n’est pas rare, que la production du jeu d’aventure et Denis Brogniart fassent appel à d’anciens candidats qui ont marqué le jeu par leur présence, pour de nouvelles saisons. Comme ce fut d’ailleurs le cas pour Koh–Lanta, l’Île des héros, l’année dernière, dans laquelle les téléspectateurs ont pu retrouver d’anciens participants au jeu pour leur plus grand bonheur. Tout le monde se souvient d’ailleurs de Claude qui était à sa troisième participation et que tout le monde voyait comme le grand vainqueur de cette dernière édition, alors que finalement, ce fut Naoil qui remporta l’épreuve des poteaux et décrochait la victoire finale.

Clo: Mais en attendant de peut-être retrouver Chloé sur une île des Fidji ou dans un autre coin du monde, c’était sur les plateaux de France Télévision qu’elle était présente avec sa compagne dans Les Z’amours, l’émission qui a pour concept de voir si les couples se connaissent si bien que ça. Malgré une jolie prestation, les deux jeunes femmes n’ont pas réussi à décrocher leur place pour la dernière épreuve, et ce sont, en effet, deux autres candidats, Quentin et Kim qui sont devenus les amoureux du jour. Un peu moqueur, Bruno Guillon se permettait de taquiner un petit peu Chloé sur son échec “ Vous n’avez vraiment pas de chance avec les jeux ! “.

Clo: Mais la grande consolation, pour Clo de son vrai nom Chloé Dessard, est que malgré ne pas avoir de succès dans les jeux, elle est parfaitement heureuse en amour. Une vie de couple qui s’apprête à changer de manière radicale pour les deux jeunes femmes puisque l’ancienne finaliste de Koh–Lanta faisait une grande annonce le 9 juillet dernier, sur son compte Instagram. Chloé et Manon ont expliqué leur envie de changer de vie en allant s’installer à la Martinique : ” On part s’installer pour une durée indéterminée et on se réjouit d’avance de vous le faire partager à travers quelques moments volés ! “ expliquait-elle à ses nombreux followers. ” Après les Îles Fidji, un aller simple vers les îles antillaises. Voilà de nombreux mois que nous sommes en mal de voyages, de découverte et d’aventures. La grisaille et le froid hivernal ont eu raison de nous. Alors ça y est, c’est décidé, à nous la Martinique. Emmagasiner du soleil, s’ouvrir à une autre culture et surtout se créer de nouveaux souvenirs et continuer de s’enrichir le cœur (…) Restez connecté ! On décolle le 23 septembre destination : les Trois-Îlets !!! “.