Clotilde Courau pose sans vêtements, on voit tout, la princesse de Savoie rompt le protocole princier

Clotilde Courau est une célèbre actrice qui devient princesse de Savoie en 2003. Elle est apparue dans une tenue phénoménale pour la soirée hommage aux 70 ans de carrière de Pierre Cardin. Sa tenue était sublime mais beaucoup trop transparente pour lui permettre de ne pas porter de soutien-gorge. Cela déroge-t-il au protocole princier? Clotilde Courau est une altesse atypique étant donné qu’elle n’a jamais renoncée à sa carrière d’actrice. Peut-être que la Savoie préfère voir la princesse s’épanouir plutôt que de la brider dans des codes surfaits? Découvrez la fameuse robe de son altesse Clotilde Courau, qui soulève tant de questions.

Clotilde Courau, princesse de Savoie, épate les foules dans sa tenue sublime

Clotilde Courau était donc l’une des prestigieuses invitées d’une grande soirée mondaine. Une soirée hommage aux 70 ans de carrière de Pierre Cardin. Tout en style et en démesure, les invités sont arrivés dans des tenues fabuleuses. Que de beau monde dans cette assemblée. Une assemblée réunie pour l’occasion dans un théâtre immense et sublime, le Théâtre du Châtelet. Tout était de rouge et d’or pour accueillir les invités.

Un hommage réussi de la part de l’actrice

Mais celle qui aura retenu tous les regards était bien la princesse de Savoie. En effet, elle portait une robe absolument incroyable. Délicate, la robe avait une coupe classique mais sa matière légère laissait transparaître les formes de Clotilde Courau. Le tissu était noir mais très transparent, comme ayant des reflets dorés. Des reflets qui s’accordaient à merveille au joli teint hâlé de l’actrice. Mais voyez plutôt la photo ci-dessous et attention, Clotilde Courau est à couper le souffle.

Sans aucun doute, Clotilde Courau décidait de porter une robe de la griffe de Pierre Cardin. Une robe sublime que seul le monde de la haute couture pourrait apprécier à sa juste valeur. En effet, laisser apparentes les formes de Clotilde Courau interroge évidemment les foules. Est-ce bien protocolaire ? Est-ce vulgaire ? N’est-ce pas trop osé ? Cette tenue convient-elle à une princesse ? Mais les amateurs de haute couture reconnaissent certainement l’art qui est à l’œuvre dans cette tenue et le bel hommage que rend Clotilde Courau à Pierre Cardin en portant cette robe. Et pour l’actrice, c’est peut-être la seule chose qui compte. Habitué à se mettre en scène, son rôle ce soir-là était de faire honneur au travail de Pierre Cardin. Mission réussie pour Clotilde Courau qui fait sensation dans cette tenue et qui fait couler beaucoup d’encre à ce propos.