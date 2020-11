Cohabitation de Stéphane Plaza et Karine Le Marchand, scènes de ménages, ils finissent par s’engueuler!

Il y a quelques jours Stéphane Plaza annonçait à Karine Le Marchand et à tous ses fans qu’il débarquait chez elle, sa meilleure amie, pour quelques jours durant le confinement.

« Bon Karine Le Marchand , je t’annonce : comme on n’a pas le droit de louer en ce moment, madame la ministre ne veut pas… alors j’arrive chez toi pour deux ou trois mois ! », annonçait-il sur Instagram.

Son appartement parisien étant en plein travaux, il a donc eu l’idée brillante de venir squatter le canapé de la maman d’Alya le temps que ça durera.

Et même, l’ambiance est pour le moins «électrique entre les deux, il a même diffusé une vidéo où l’on entend Karine Le Marchand râler quant aux vêtement qu’il a mis dans la machine sans distinguer le blanc de la couleur. Il n’avait également pas vidé ses poches, ce qui a beaucoup agacé Karine Le Marchand , « Mais qu’est-ce qu’elle a à râler encore ? », pouvait-on entendre.

« Il se fout de ma gueule ?! Tu m’énerves. T’as tout mélangé et tu n’as pas fait tes poches ! », s’insurgeait-elle avant de l’avertir : « je te préviens, si tu veux rester ici, tu fais moitié-moitié, tu participes aux tâches ménagères. » Celui-ci d’alors hausser le ton et l’ex de Lilian Thuram et Joey Starr, de le couper court : « arrête de crier, tu m’énerves Karine Le Marchand ! »