Coiffure: 5 sublimes tendances qui vont vous pousser à changer de tête!

Coiffure: Maintenant que l’hiver touche à sa fin, il est temps de ressortit les tenues d’été et de se faire plus légère ! Parmi les changements que vous pouvez faire, le passage chez le coiffeur peut être une alternative intéressante. Il faut dire que changer de tête a toujours quelque chose d’agréable pour entamer une nouvelle saison. D’autant plus que vos cheveux seront enfin pris en charge après cette longue période où ils ont été négligés. Ce ne sont d’ailleurs pas les soins et coiffure qui manquent pour vous donner une nouvelle apparence à travers une coupe qui pourrait mieux vous convenir.

Vous hésitez à vous rendre auprès de votre coiffeur ? Les idées de certains professionnels dans le domaine pourront vous donner l’inspiration nécessaire. Ces dernières sont assez nombreuses pour vous permettre de décider ce qui pourrait donner plus d’effet à votre look. Alors quels sont les coupes tendances et autres techniques qui pourraient venir sublimer votre coiffure ? L’équipe de LDPeople a regroupé toutes les dernières inspirations des professionnels de la coiffure pour vous aider dans votre choix ! Les détails dans la suite de notre article !

La décoloration, la nouvelle tendance !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Élodie Hue (@elodiehue)

Si certaines optent pour des changements à petite dose, d’autres vont se ruer sur les transformations radicales ! Et quoi de mieux pour se faire que de réaliser une décoloration ? Cette technique fait partie des plus utilisées en coiffure ces derniers temps. Les professionnels la recommandent d’ailleurs pour donner un coup de jeune à votre look. Il faut dire que cette couleur est toujours aussi solaire à condition de bien en prendre soin ! D’autant plus qu’il existe de nombreuses manières de la mettre en valeur. Avec la coupe adaptée, votre coiffure en sera d’ailleurs sublimée. Tout dépendra donc de vous et de vos envies pour que la décoloration soit réussie.

D’autant plus qu’en cette période de transition vers le printemps, cela donne plus d’effet à votre coiffure. Il faut dire que cela ravive les couleurs d’une certaines manières. Et les blondes naturelles pourront se tourner vers une coloration qui donnerait un nouvel effet à leur chevelure. Le tout est donc de trouver ce qui met votre visage en valeur ! Pour le reste, cette coiffure saura vous donner un tout nouveau style pour les prochaines saisons. Attention tout de même à faire vos soins régulièrement pour que les cheveux soient le plus souples et entretenus possible.

Coiffure : les coupes sont à l’honneur !

Outre la coloration, c’est l’année de la coupe ! Pour une coiffure élaborée, les professionnels recommandent d’opter pour des coupes courtes. Les bobs sont d’ailleurs très prisés en cette période. Qu’ils soient longs ou courts, vous aurez l’embarras du choix. Chacune de ces coupes mettent en valeur votre visage en fonction de sa forme. Dans tous les cas, vous pouvez vous aider des conseils de votre visagiste pour faire le meilleur choix possible. Ces derniers ont tous les atouts ne main pour vous aider à faire une transformation esthétique et qui vous donnera de l’assurance en vous.

Pas envie de sacrifier la longueur de votre chevelure ? Pas de panique ! Les professionnels de la coiffure ont d’autres idées qui peuvent vous aider dans votre démarche de transformation en ce début d’année. Vous pouvez notamment essayer les coupes à franges qui sont également très tendances. Cette option vous permet de garder vos longs cheveux tout en apportant une touche de nouveauté à votre style. Et cela peut rapidement se cacher si jamais vous vous en lasser à mesure que le temps passe.

Le retour au naturel !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KELLY AYACHE Hairstylist (@kelly_ayache)

Curly, Nappy et autres sont également tendances pour cette année ! De quoi vous pousser à passer chez le coiffeur puisque ce type de coiffure n’est pas facile à activer. Bien plus que le brushing, il vous faudra choisir des produits adapté à votre crinière pour que cette dernière fasse ressortir les boucles qui font toute sa beauté ! Mais la promesse est telle que le résultat sera tout simplement magnifique. Vous pouvez donc compter sur votre coiffeur pour vous donner les meilleures astuces pour ce faire.

De même, vous pouvez tenter un balayage pour changer de coiffure. Cette technique est plutôt simple mais son effet peut être particulièrement saisissant. Il vous suffit d’ailleurs de faire preuve d’un peu d’imagination pour que le tour soit joué ! D’autant plus qu’en termes d’entretien, vos cheveux n’auront pas forcément besoin de beaucoup de soin à la suite de ce type de traitement. Une véritable aubaine pour celles qui sont souvent pressées !