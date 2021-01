Coiffure après 40 ans: les erreurs à éviter qui font durcir votre teint, nos conseils pour rajeunir!

Vous avez 40 ans ou plus ! Voici quelques astuces pour adapter votre coiffure à votre âge. Bien évidemment, la quarantaine ne signifie pas qu’il faut mettre toutes vos envies de côté. Néanmoins, il existe quelques astuces qui vous permettront de gommer les petits désagréments dus au temps qui passe. Mais il n’est pas question de ne plus suivre les tendances ou la mode. Il s’agit simplement de quelques adaptations qui vous permettront d’être au mieux de votre apparence. LD People vous parle de quelques trucs à respecter et surtout de certaines coiffures à oublier.

Coiffure : quel style adopter à partir de 40 ans ?

Toujours au top de la mode

Arrivée à un certain âge, on a parfois envie de changer de tête. Dès lors, beaucoup de femmes repensent leur style et leur look. De plus, le temps qui passe à parfois quelques légères conséquences sur l’apparence extérieure. Aussi, quelques astuces sont nécessaires pour être toujours resplendissante. Pour un style toujours parfait, il vous faut donc penser à adapter votre coiffure. Et surtout ne pas hésiter à demander conseil à votre professionnel de beauté. Un coiffeur visagiste sera donc votre meilleur allié pourtant tenter d’affiner votre style.

Pour cela, il étudiera les traits de votre visage mais également la couleur de votre teint. Car entre 20 ans et 40 ans, quelques différences notoires peuvent apparaître. Dès lors, il devient parfois nécessaire de pouvoir s’adapter. En règle générale, optez pour la douceur et pour une coiffure facile à travailler. Bien évidemment, vous pouvez vous laisser aller à quelques excentricités. Mais plus le temps passe, plus cela devient parfois difficile à assumer. LD People vous parle des coupes les plus adéquates selon votre âge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TOUCHE FINALE (@touchefinale_by_marion)

Couleur et structure

À 40 ans, les cheveux gris peuvent déjà apparaître. Aussi, rien n’empêche d’effacer ces petits ravages du temps. Une couleur trop terne est absolument à éviter. En effet, les cheveux s’abîment au fil des années. Ils peuvent donc devenir cassants et véritablement manquer de luminosité. Leur apporter une attention toute particulière est alors très important. En tout cas, les cheveux blancs sont à bannir, car ils durcissent votre teint. Les couleurs sont donc à privilégier pour vous donner un air plus jeune. Ainsi, l’entretien de votre coiffure requiert un peu plus de travail. Il est également conseillé de préférer de structurer votre coupe plus simplement avec légèreté. C’est-à-dire d’éviter de donner trop de volume. Car une coiffure de ce type pourrait vous vieillir prématurément. Et du côté du style, opter pour des valeurs sûres.

Bien évidemment, n’hésitez pas en parler avec votre coiffeur qui sera de bon conseil. Bien évidemment, une femme n’est pas une autre ! Néanmoins, il faut tenir compte de sa propre évolution dans le temps. Un autre aspect important, est celui du maquillage. Car à partir d’un certain âge, il peut vraiment se révéler utile pour vous mettre au mieux en valeur. Afin d’être parfaitement à votre aise, votre garde-robe peut également évoluer. Mais en aucun cas, LD People ne vous dit pas de ne pas succomber à vos envies ou a quelques petits délires. Mais il s’agit simplement de faire un peu plus attention. Et surtout de ne pas commettre de faux pas. Notamment dans le choix et la couleur de votre coiffure.