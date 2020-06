Coiffure d’été sensation: Ces nouvelles coupes « spéciale été » vont être l’énorme tendance 2020

Coiffure d’été, mode vestimentaire d’été, lieux tendances, le confinement n’a rien enlevé à nos envies de nouveautés. Au contraire, il semble être encore plus important d’opérer des changements pour marquer la rupture avec cette période difficile. En effet, la période de confinement aura été particulièrement angoissante pour beaucoup d’entre nous. Et c’est sans compter sur le fait que nous avons dû faire une croix sur les coiffeurs ou les soins esthétiques en toute genre. Pour fêter la fin du confinement, de nouvelles tendances s’imposent et c’est matière de coiffure d’été que les internautes s’emballent.

Retour dans les salons de coiffure (ou pas) pour adopter une coiffure d’été tendance

Le 11 mai marque en France la réouverture de nombreux établissement et commerces qui ne sont pas considérés comme étant de première nécessité. C’est le cas des salons de coiffure, des centres de soins esthétiques et des enseignes de mode en tout genre. Nous pouvions croire que la population allait se montrer réticente à retourner dans des lieux confinés. Mais bien au contraire, Ella population répond présente à la réouverture de tous ces établissements. Un soulagement pour les commerçants et artisans de ces secteurs.

Pourtant, le confinement ne s’est pas déroulé loin de la mode. Si pour certains c’était l’occasion de rester en jogging toute la journée et d’éviter les routines coiffures ou maquillages, d’autres en ont profité pour lancer des tendances. Et la tendance coiffure d’été qui fait sensation sur les réseaux sociaux c’est le retour des cheveux longs. En effet, impossible de se faire occuper les cheveux pendant la pandémie. C’est désormais possible depuis le 11 mai mais les salons sont pris d’assaut. Certains s’aventurent même à se couper les cheveux eux-mêmes mais les femmes sont en général plus réticentes à en passer par là que les hommes. Car les femmes ont d’habitude les cheveux plus longs que les hommes. Et pour cause, la coiffure d’été qui cartonne depuis la fin du confinement c’est sur cheveux longs qu’elle s’affiche.

Voir cette publication sur Instagram Sunbeams Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 4 Mai 2020 à 3 :48 PDT

La nouvelle tendance de la coiffure d’été n’enlève rien à celle de l’année

Attention, le carré court ou long reste la principale tendance pour l’année 2020. Mais le confinement aura permis aux cheveux longs de le rejoindre dans sur le podium de la coiffure d’été phare. La coiffure d’été sensation après le carré est alors d’avoir les cheveux longs, voire très longs. Les stars des réseaux sociaux lancent la tendance et tout le monde ne parle plus que de ça. La coiffure d’été se veut alors un retour au naturel et au laissé-vivre des cheveux. Mais certaines pourront hésiter à se faire poser des extensions pour rejoindre le mouvement. Cheveux raides ou ondulés, les stars adoptent cette nouvelle tendance pour la coiffure d’été. Et il est difficile de savoir si le carré garde tout de même la première place de la coiffure d’été la plus en vogue.

Voir cette publication sur Instagram throwback to set life Une publication partagée par Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) le 6 Mai 2020 à 2 :13 PDT

Et le naturel n’est pas pour autant si privilégié que cela. En effet, les colorations font aussi leur grand retour. Une tendance est marquée pour un rose clair ou des violets légers. Attention cependant à ne pas risquer que celles-ci tournent au vert. Ça avec la mer, la piscine ou le soleil, certaines colorations de mauvaises qualités pourraient vous laisser dans l’embarras. Mais rien qu’un coiffeur expérimenté ne puisse rattraper en salon. De même, celles qui se sont prise au gens de tenter de se couper soi-même les cheveux pendant le confinement pourront compter sur le retour des professionnels pour alléger les dégâts.

Les réseaux sociaux, un reflet condensé des modes en tout genre

Les stars des réseaux sociaux semblent avoir décidé que les extensions étaient la meilleure option. C’st le cas par exemple de Khloé Kardashian qui passe d’un court carré à des cheveux très longs.

Voir cette publication sur Instagram The Mondayest Thursday ever 🤪 Une publication partagée par Khloé (@khloekardashian) le 28 Mai 2020 à 7 :53 PDT

Coiffure d’été courte ou longue, à vous de choisir

Après tout, pour pouvoir jouer sur les deux tendance phare pour la coiffure d’été sensation, avec un carré court vous pourrez toujours rajouter des extensions pour passer aux cheveux longs. L’inverse sera par contre impossible. À vous de voir si vous parvenez à vous décider entre l’une et l’autre. Quelle est selon vous la coiffure d’été la plus tendance ? Celle qui vous ira le mieux et qui ne vous fera pas regretter un détour chez le coiffeur. En effet, nombreuses sont les expériences qui finissent pas nous décevoir ou qui demandent un temps d’adaptation relativement long. Changer de style capillaire n’est jamais à prendre à la légère, pour une femme surtout.

La coiffure d’été qui vous mettra le plus à l’aise est à privilégier. Et vous pouvez également compter sur les conseils avisés des experts en la matière. En effet, les coiffeurs visagistes savent adapter votre coupe de cheveux à la morphologie de votre visage. Si vous souhaiter affiner vos traits par exemple, le coiffeur visagiste saura vous conseiller la coiffure d’été idéale pour vous. Et si cela concorde avec les tendances actuelles, pourquoi hésiter ? De plus, nous avons tous besoin de prendre soin de nous après cette période difficile. Passer dans un salon de coiffure peut nous faire regretter le choix de notre coupe quelques jours mais les soins apportés font toujours beaucoup de bien au moral.