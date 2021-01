Coiffure: la frange aux allures Brigitte Bardot, la super astuce pour réaliser une frange rideau sans ciseau!

Décidément, les années 70 semblent revenir à la mode en cette période. Dès lors, LD People vous donne quelques astuces pour adopter la coupe de cheveux la plus tendance de cette époque totalement folle. Alors si vous aussi, vous voulez ressembler à Brigitte Bardot ou aux icônes des seventies, voici un look à adopter rapidement. Découvrez donc comment réaliser une frange rideau sans avoir besoin d’utiliser de ciseaux ou de passer chez le coiffeur !



La frange rideau : un style de coiffure parfaitement dans l’air du temps



Un véritable effet de vague



Avec cette coiffure, vos cheveux donneront l’impression de véritablement flotter dans le vent. D’ailleurs de grandes vedettes du cinéma ou de la chanson adoptaient déjà ce look, il y a déjà près de 50 ans. Mais cette tendance paraît faire son grand retour à la une des magazines aujourd’hui. D’ailleurs, d’autres stars actuelles n’hésitent plus à afficher ce style rétro très facile à réaliser. Il vous est même possible de l’adopter sans avoir besoin de couper vos cheveux. Pour ce faire, c’est très facile !



Structurées par une raie au milieu, de larges mèches tombent de chaque côté du visage. Cet effet permet de mettre votre visage en valeur et surtout d’agrandir votre regard. Cela vous donnera une allure des plus décontractée en ajoutant une impression d’une extrême légèreté. Mais pour cela, il n’est pas nécessairement obligatoire de passer par le coiffeur. Vous pouvez vous-même arriver à ce résultat grâce à quelques trucs et astuces. LD People vous explique tout.



Une méthode très simple, pas à pas



Pour réaliser cette coiffure avec une frange rideau, commencez par attraper une mèche de cheveux à l’avant du visage. Le but est de réaliser un triangle. Dès lors, prenez cette mèche de cheveux et ramenez là vers l’arrière. Ensuite, attachez-les à l’aide d’un élastique adéquat. Il faut séparer les mèches en deux. Et ensuite, les boucler. Pour une plus grande efficacité, le travail doit être effectué sur le front. Pour donner un effet de volume, les boucles doivent être réalisées vers l’extérieur et non vers l’intérieur. Ensuite, grâce à un peigne, il vous suffit d’alléger l’effet de vague. Car celle-ci ne doit pas être trop prononcée, mais plutôt travaillée avec légèreté. Le but est de créer un véritable effet de mouvement afin de renforcer la force du regard. Grâce à cette méthode, vous aurez l’impression d’avoir une longueur différente sans pourtant avoir recours à une coupe.



Pour attacher vos cheveux sur le haut de votre crâne, il existe un grand nombre de méthodes. Mais l’utilisation d’une petite pince se montrera très efficace. Rien ne vous empêche de renforcer la structure de votre coiffure par un spray fixateur. Enlevez ensuite la pince ou l’élastique, et l’effet sera parfait lorsque vos cheveux retomberont. Il vous est possible de retrouver sur le web plusieurs vidéos explicatives qui devraient vous aider encore un peu plus à adopter ce style très tendance. Pour preuve que cette coiffure est véritablement à la mode, il suffit de tourner les pages des magazines de mode parus ces derniers mois. En effet, la frange rideau est partout.