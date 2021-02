Coiffure tendance 2021 : la coupe Long Bob est le must de cette année! La parfaite coupe stylée pour toutes les femmes

Connaissez-vous la coupe de cheveux Long Bob ? Car cette tendance va véritablement faire partie des musts de cette année 2021. Dès lors, LD People vous livre quelques conseils très utiles pour la réaliser. Car le carré long semble vraiment être le bon choix pour ces prochains mois. Comportant de nombreuses avantages, cette coiffure convient également à toutes les morphologies.



Coupe de cheveux : le Long Bob , une solution pour les indécises

Tendance 2021



Concernant les coupes de cheveux, il existe deux écoles. Certaines ne jurent que par les cheveux courts alors que d’autres recherchent la longueur la plus extrême. Mais il existe également une autre catégorie. Celles qui chaque mois se rendent chez le coiffeur en se demandant comment couper leurs cheveux et quel style adopter. Le carré long est donc généralement une très bonne solution pour celles qui hésitent. D’ailleurs, cette coiffure revient en force cette année. Parfaitement dans l’air du temps, elle convient également à tous les types de cheveux.



Le Long Bob a pour particularité d’arriver jusqu’aux épaules. Donc, il vous est toujours possible de les attacher si vous le souhaitez. Ainsi, vous pouvez changer chaque jour votre style. Ce type de coupe de cheveux a également d’autres nombreuses avantages. En effet, que vous adopter la raie sur le côté ou au milieu, elle fonctionnera parfaitement. Du côté de la frange, il n’y a aucun problème. Car aussi bien la frange droite que la frange rideau vont parfaitement bien avec le style Long Bob. Alors comment le réaliser parfaitement ? LD People vous explique tout.

Coiffure : Un carré long

Contrairement au carré court, cette coupe de cheveux se situe au niveau de vos épaules et délimite une ligne franche et parfaitement droite. Ce style vous permet une grande liberté et vous apporte également un effet d’une très grande légèreté. Rien ne vous empêche également de l’associer avec quelques boucles ou de très légères ondulations. De plus, il existe deux variantes de cette coiffure : le Long Bob lisse et le Long Bob avec mèche sur le côté. Dans les deux cas, la technique est la même. Dès lors, n’hésitez plus à demander conseil à votre coiffeur lors de votre prochain rendez-vous. D’ailleurs, ce style est régulièrement recommandé par les professionnels du métier. Car pour celles qui ne sont pas sûres de leur choix, cette coupe de cheveux permet un véritable entre deux.



Ni trop long, ni trop court, ce style de coiffure convient à toutes les formes de visage, mais également à tous les styles. Des plus classiques au plus excentriques, le Long Bob est la coupe de cheveux idéale pour un résultat parfait sans trop d’efforts. En effet, il s’agit d’une coupe très facile à réaliser. Et surtout, qui ne demande pas beaucoup d’entretien quotidien. Elle vous permet également de changer votre look au gré de vos envies ou de votre tenue. Finalement, cette coiffure ne semble donc avoir que des avantages ! Dès lors, pourquoi pas vous aussi l’adopter. En tout cas, avec le style Long bob, vous êtes certaine de ne commettre aucun fashion faux pas en 2021. Car cette coupe de cheveux s’affiche véritablement partout cette année !