Coiffures: Les Meilleures Coupes et coiffures afin d’affiner votre visage

La manière de coiffer vos cheveux joue un rôle important pour l’apparence de votre visage et sa forme. LdPeople vous donne quelques conseils de coupes pour affiner votre visage.

Afin de structurer au mieux un visage, il est conseiller d’opter pour le strobing et le contouring. Si l’on n’a pas forcément envie de se maquiller quotidiennement, il est judicieux d’opter pour une coupe de cheveux particulière qui va mettre en lumière la forme de votre visage. Coupe dégradée ou frange, il existe de multiples possibilités de se coiffer de manière originale. N’hésitez pas à demander conseil aux coiffeurs professionnels.

Quelle longueur choisir ?

La coiffure idéale peut changer votre visage : queue de cheval, chignons ou encore tresses, il existe de multiples options. Il suffit de se décider sur ce qui vous va le mieux. Par exemple, ceux qui choisissent d’avoir des cheveux longs, une coupe dégradée ou encore échelonnée peut permettre de faire en sorte que votre visage est une forme plus allongée. La longueur idéale se situe au niveau des épaules ou même un peu plus bas. Des mèches permettent d’adoucir la forme du visage. Pour les personnes qui préfèrent opter pour une coupe courte, LdPeople vous conseiller de choisir des coiffures qui sont asymétriques sur les côtés. De plus, n’hésitez pas à adopter une frange, la coupe idéale pour encadrer la plupart des visages.

Le choix de l’ondulation

Opter pour les ondulations permet de rendre plus doux la plupart des visages et affinent les traits. L’élément clé est lié au contraste entre le visage et les cheveux. Quand les cheveux sont assez volumineux, le visage semblera assez mince. Tenter une coupe en couches avec de belles vagues pour mettre du volume est une bonne idée.

Opter pour une longueur fluide

Adopter de la longueur pour une chevelure est une idée intéressante car elle amincie et permet d’encadrer le visage. Cette coiffure apparaît comme un bon moyen de laisser apparaître un visage plus clair. Les coiffeurs et coiffeuses sont de très bonnes personnes pour vous conseiller.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DESSANGE Paris (@dessangeparis)

Coiffures: Choisir une queue de cheval haute

Ceci pourrait apparaître comme étonnant mais de temps en temps, regrouper les cheveux et en faire une queue de cheval haute est une belle option pour amincir le visage. Pour des résultats optimums, il est conseillé de centrer la queue de cheval à équidistance des pommettes afin de créer une symétrie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DESSANGE Paris (@dessangeparis)

Une coupe shaggy ou queue de cheval décoifée

Comme dit précédemment, mettre du volume à votre chevelure permet d’équilibrer votre visage. Les couches shaggy sont idéales dans cette perspective. Par ailleurs, vous pouvez aisement agir sur la texture de vos cheveux. S’il est certain qu’une queue-de-cheval lissée peut affiner les traits, un style plus ondulé modifie vraiment le style aussi. Une frange peut également masquer un front bombé et allonger la forme du visage. Avec les cheveux attachés, la frange constitue un bon choix pour affiner la forme du visage. N’hésitez pas à faire des tests.