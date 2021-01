Coiffures: les nouvelles tendances sublimes pour cette année 2021..

Pour cette saison printemps-été 2021, quelques coiffures risquent d’être des plus tendances. En effet, cette année il faudra vous replonger dans le passé pour être au top de la mode. Car il existe véritablement un ” revival ” des coupes les plus présentes à la une des magazines dans les années 70, 80, et même 90. Tout comme en matière de vêtements, les coiffures de cette saison s’inspirent donc de ces années finalement pas si lointaines. LD People vous décrit quelques-unes des tendances les plus marquantes de la prochaine période ensoleillée.

Coiffure printemps-été 2021 : la frange et le wet style

Une véritable plongée dans le passé. Comme très souvent en matière de mode, les stylistes se plongent dans leurs souvenirs pour inspirer les nouvelles modes. Comme les saisons, il s’agit donc d’un véritable cycle. Ainsi, les tendances d’hier sont éternellement, celles de demain. D’ailleurs, les grands couturiers ont semblé faire un véritable flash-back, il y a 50 ou 60 ans en arrière. Ils ont donc tenté de trouver leurs inspirations pour l’été prochain avec ce retour dans le passé. En matière de coiffure, l’esprit est également le même. Ainsi, les coupes portées par les célébrités de l’époque seront hyper fashion dans quelques mois.

LD People vous en livre les plus grandes lignes. Parmi les stars de la prochaine belle saison, la queue-de-cheval basse fera sa grande réapparition. D’ailleurs, cette coiffure a été très remarquée lors des derniers défilés aux quatre coins du monde. La frange-rideau sera également parfaitement dans l’air du temps. Très à la mode dans les années 70, cette coupe parfaitement illustrée par Brigitte Bardot à l’époque, fait également son grand retour. Mais il existe aussi un autre style qui devrait faire fureur. Il s’agit de la coiffure, effet mouillé.

Effet wet, succès garanti

Déjà apparue l’année dernière, la coiffure effet cheveux mouillé sera l’une des grandes tendances de la période estivale. Ce style s’applique aussi bien sur les cheveux courts que sur les cheveux longs. Mais le gel est à éviter. En effet, une autre technique se révèle plus efficace. Car vous risqueriez d’adopter un effet ultra collant très désagréable. Dès lors, il est conseillé de premièrement appliquer une mousse coiffante et de mouiller votre chevelure par la suite. Coiffez vos cheveux bien en arrière et appliquez alors seulement à un spray fixateur. De cette manière, le résultat est garanti ! Une autre coiffure a beaucoup de chance de rencontrer une fois de plus le succès : la tresse.

Mais en 2021, la coiffure se veut aussi plus ethnique. Ainsi, les mélanges de torsades, tresses et de mini dreadlocks seront au top de la tendance. Pour ces coiffures, l’inspiration viendrait plutôt des années 90 ; époque où ces styles étaient très à la mode. Et pour être tout à fait complet, une autre tendance devrait également réapparaître pour cet été. Il s’agit de la raie apparente. Mais à condition de faire attention à la forme de votre visage ! S’il est ovale ou carré, une raie au milieu devra être privilégiée. Votre coiffure doit par contre être réalisée sur le côté, si vous avez un visage allongé. Cela apportera du volume et rendra un effet parfait. Voici donc quelques conseils que LD People a pu trouver parmi les spécialistes de la profession. Dès lors, vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !