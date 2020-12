Comme Diam’s, cette célébrité plaque tout pour se réfugier dans la religion! Son humiliation sur Snapchat!

Jazz Correia avait percé dans le milieu de la télé-réalité grâce à Qui veut épouser mon fils. Elle avait en effet gagné énormément d’argent. Suivie par des millions d’internautes, la maman de Chelsea et Cayden tourne cependant une page. Plus de snapchat, plus de placement de produit mais surtout plus d’humiliation par d’autres starlettes jalouses. Comme la rappeuse Diam’s, Jazz Correia veut désormais se consacrer à la religion.

Exit le showbiz et ses vices. Jazz Correia raccroche. Sa rivale Maeva Ghennam a en effet poussé le bouchon trop loin. La Marseillaise a osé balancer sur Laurent, le mari de Jazz. Ce dernier serait un coureur de jupons. Sur Snapchat, Jazz Correia a fondu ainsi en larmes. La maman de Chelsea et Cayden a longuement expliqué les raisons qui la poussaient à tout plaquer comme Diam’s.

“Ce qu’elle m’a fait c’est une dinguerie. J’ai même pas de mots, à croire que je les dérange à ce point. Elle m’a pire qu’humiliée (…). Aujourd’hui je ne pleure pas de tristesse, pas de colère, je pleure de dégoût. Jusqu’où ce monde vicieux va ?”, a ainsi lâché l’épouse de celui qu’on surnomme Laurent Billionaire.

“Aujourd’hui la richesse m’a apporté beaucoup de choses Diam’s, plein de beaux trucs, et ça m’a amené tellement de choses horribles, qui ne me ressemblent pas. Ça m’a poussé à faire des choses que j’aurais jamais fait dans ma vie.” Sans honte, Jazz Correia déclare donc forfait.

Diam’s : Jazz dit tirer définitivement un trait sur sa vie d’influenceuse

“Aujourd’hui, je m’avoue vaincue, j’arrête la guerre avec eux. Je perds beaucoup trop de temps à cause de tout ça (…) À partir d’aujourd’hui, je décide que tout est fini, mes réseaux sociaux, être influenceuse… Je suis prête à m’asseoir sur de l’argent et avoir une vie normale juste pour plus voir ce monde dégueulasse.”

Fini les stories, les placements de produits… L’ennemie jurée de Nabilla, de Jessica Thivenin, de Manon Tanti ou encore de Maeva Ghennam a ainsi fait le choix d’une vie à l’abri des regards jaloux et malveillants.

« Moi-même je n’aurais jamais brisé une famille. Si je fais ça c’est pour être heureuse et je ne veux plus faire partie de ce monde. Je le vis comme un dégoût, c’est malsain. Merci à tous pour cette aventure qu’on a vécu ensemble. Merci aux gens avec qui j’ai travaillé. Aujourd’hui je quitte les réseaux pour être heureuse et partir loin de tous ces démons. Je vous souhaite tout le meilleur et de vous repentir un maximum. » Diam’s conclut ainsi Jazz, en faisant référence à la religion.

“C’est comme si j’avais trompé ma femme.”

“Ça va être simple, clair, précis.”, a pour sa part expliqué Laurent. “Oui, ce qui est sorti est vrai, j’ai discuté avec une fille. À partir de là, c’est comme si j’avais trompé ma femme. Pour moi, discuter c’est tromper (…) Vous pouvez dire que je suis un bâtard, mais aujourd’hui c’est ma femme qui est plus bas que terre. Levez la main ceux qui n’ont jamais faibli dans leur mariage ? Quand on se marie, c’est pour le bien comme pour le pire !” a en effet avoué l’époux de Jazz. Il s’en est pris ensuite directement à celle qui sème la zizanie. Diam’s “Maeva s’est dit : ‘Je suis prête à détruire une famille, à laisser des enfants grandir sans leur père ?’ Tu es en train d’humilier ma femme publiquement sur Internet”, a-t-il conclu. La guerre n’est pas finie pour autant. La suite au prochain épisode ?