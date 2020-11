“Comme un vrai deuil”: découvrez pourquoi Sophie Davant n’arrive pas à se relever de ce changement radical dans sa vie

Aux manettes d’Affaire Conclue, l’animatrice quinquagénaire séduit ses téléspectateurs fidèles. Toujours pimpante, très drôle, elle cache pourtant une douleur profonde. Car elle était très attachée à sa précédente émission

“C’est au programme”. Elle l’avait présenté chaque matin sur France 2 pendant 21 ans. Alors, quand le programme a pris fin sans son consentement, ce fut un véritable drame. Un an et demi plus tard, elle ne s’en remet toujours pas.

“Cette émission on l’a présentée avec bonheur ! On y a tous participé. Ça a été une histoire d’amour, d’amitié, de complicité entre nous”. C’est avec ces quelques mots que Sophie Davant a fait ses adieux aux téléspectateurs de C’est au programme. C’était le vendredi 5 juillet 2019. Ce jour-là, Sophie Davant n’est pas prête de l’oublier. Car ce programme la hante encore, au point de la traumatiser dans sa vie de tous les jours.

Sophie Davant : 21 ans de bonheur et de complicité qui partent en fumée

Entourée de ses chers collègues dont Damien Thévenot, C’est au programme représentait tout simplement une partie de sa vie. L’ancienne compagne de Pierre Sled s’est en effet confiée sur le drame qui a suivi la fin précipitée de ce show qu’elle affectionnait tant.

“Depuis que je n’y suis plus, j’ai du mal à allumer ma télévision à cette heure-là. Je me suis mise à la radio, car cela remuait trop de choses, j’ai vécu l’arrêt de l’émission, en 2019, comme un vrai deuil, surtout que ce n’était pas une décision que j’avais prise moi-même“, a-t-elle par exemple révélé aux journalistes de Télé 7 jours.

Sophie Davant : Un manque de reconnaissance qui l’a profondément blessée

Cette déprogrammation, elle n’en a jamais voulu. Elle s’est même battue auprès de la direction de France Télévision pour défendre son émission chérie. Mais ses objections n’ont pas eu d’effet. Les dirigeants ne lui auraient même pas rendu visite lors du dernier enregistrement. La belle blonde l’a encore carrément en travers de la gorge. Un proche de Sophie Davant a même fait une confidence à l’époque au Parisien : “Il suffisait de prendre l’ascenseur. Humainement, Sophie est peinée de ce manque de reconnaissance.”

L’animatrice essaye pourtant de prendre sur elle. Pour se débarrasser de ses démons, elle s’est mise à l’écriture. Son prochain et premier livre sortira en mars 2021. Dans les colonnes de Télé 7 Jours, elle se remémore ses meilleurs moments. “Vingt-et-un ans de C’est au programme, ça laisse de merveilleux souvenirs ! Nous étions une équipe très soudée : nous arrivions au maquillage chaque matin, nous tenant au courant des histoires des uns et des autres. C’était beaucoup de boulot, une rigueur et une hygiène de vie particulières pour tenir le rythme…. Ce sont des années que je n’oublie pas.”

Les émissions qui disparaissent du jour au lendemain, c’est un peu malheureusement le drame habituel dans le monde de la télé. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ça lui arrive. Le 24 juin 2016, Sophie Davant devait dire adieu à Toute une histoire, l’émission produite par Jean-Luc Delarue. L’ancienne miss météo l’avait en effet présentée pendant plus de 5 ans. Mais on comprend facilement qu’avec “C’est au programme”, c’est une toute autre histoire. Car plus de deux décennies dans une vie, ce n’est pas rien !