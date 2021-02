Comment entretenir ses cheveux après 35 ans ? Des solutions d’experts…

Entretenir ses cheveux est une affaire du quotidien. Les bons gestes doivent se mettre en place le plus tôt possible pour prévenir de terribles tracas. LDPeople a donc fait appel à des professionnels du domaine pour vous partager des conseils experts.

Des cheveux en bonne santé sont révélateurs d’un bien-être général

Entretenir ses cheveux c’est souvent quelque chose que l’on fait par habitude. Sans trop savoir ce qui est bon ou non, nous adoptons des gestes mécaniques afin de les coiffer et de présenter une allure convenable. Mais est-ce bon pour eux ? Comment prendre soin de nos cheveux ? Et surtout, après 35 ans ? En effet, il s’agit d’un âge charnière pour les cheveux. C’est souvent autour de cet âge qu’apparaissent les premiers cheveux blancs. Que ne cheveux peuvent devenir cassants ou abimés. Voici donc quelques gestes à adopter et quelques conseils pour entretenir ses cheveux.

Les cheveux sont une matière vivante. Ils changent, vieillissent, s’usent mais il ne tient qu’à nous de préserver leur vitalité. LDPeople résume donc ici quelques conseils d’experts. Evidemment, pour entretenir ses cheveux, il faut les coiffer au quotidien et les laver plusieurs fois par semaine. Mais déjà sur ces points, les méthodes que nous appliquons ne sont peut-être pas bonnes. Car si le cheveux est vivant, il a besoin que l’on prenne soin de lui pour qu’il s’épanouisse. Ainsi, lorsque nous les brossons, nous devrons faire preuve de davantage de douceur. Commencer par brosser les pointes tout en remontant vers le cuir chevelu permettra notamment de constater moins de casse au brossage. De même, lorsque nous utilisons des shampoings, nous devons arrêter de les masser à toute vitesse et avec trop d’énergie. Douceur et délicatesse sont donc les nouveaux mots d’ordre !

Une matière vivante et délicate

Ensuite, prêtons attention aux produits que nous appliquons sur nos cheveux. Des produits de qualité sont impératifs pour ne pas les agresser ou irriter le cuir chevelu. Et pour les sécher, privilégier un séchage naturel plutôt qu’un brushing brûlant va de soi. Pour ceux et celles qui sont contraints de devoir les sécher rapidement, optez alors pour une température basse voire froide sur vos sèche-cheveux. Enfin, si vous avez déjà des cheveux blancs, notez qu’ils sont davantage fragiles que ceux qui ont de la couleur. Les protéger contre les rayons UV est essentiels pour éviter qu’ils ne se cassent ou deviennent trop secs.

Entretenir ses cheveux, après 35 ans, c’est aussi avoir envie d’une coupe adaptée à son âge. LDPeople ne saurai que trop vous conseiller de prendre en compte votre morphologie, le teint de votre peau et la forme de votre visage avant de vous décider pour une coupe particulière. Certaines coupes pourront vous rajeunir et d’autre vous vieillir, vous mincir ou vous grossir, ou encore, vous donner un air plus doux ou plus strict. Tout dépend de ce que vous recherchez et de votre allure. Par exemple, les couleurs plus claires ont tendance à adoucir les traits du visage et les plus sombres à les durcir.

Vos cheveux sont précieux ! Tous les jours ils vivent, poussent et vieillissent avec vous. Mieux vaut donc apprendre à les chouchouter dès maintenant !