Comment vous débarrasser des cernes ? Découvrez nos astuces beauté surprenantes !

Disgracieuse et gênantes, les cernes sont nos pires ennemies pour une jolie apparence. Découvrez notre astuce inédite pour les éviter et paraître au mieux pour votre journée !

Le manque de sommeil comme l’âge nous laissent souvent des traces avec le temps. Et parmi les plus désagréables dont nous pouvons souffrir à tout moment : les cernes. Ces poches qui se forment sous l’œil sont à la fois un signe de fatigue et un effet peu esthétique que l’on peut avoir du mal à enlever. Et si on vous disait qu’il existe des techniques qui permettent de les soulager et de les éviter sans que vous n’ayez besoin d’aller chez votre esthéticienne ?

Chez LD People nous avons recensé quelques astuces qui peuvent vous être d’une grande aide en cette période de rentrée ! Et oui, il faut dire que les retrouvailles avec la classe ou la reprise au travail peuvent être assez éprouvantes pour vous causer ces petites poches sous les yeux. Alors pour les éviter, vous avez la possibilité de prendre les options suivantes.

Le froid, votre meilleur allié !

Les cernes sont généralement causés par un problème de flux sanguin. Mais il arrive également qu’elles arrivent d’une inflammation à cause d’une congestion ou d’une trop grande fatigue. Dans ce cas, il est conseillé de faire usage de concombre pour éliminer vos cernes. Ces derniers contiennent une grande quantité d’antioxydants ainsi que d’un fluidifiant qui permettent de réduire les problèmes de collagène.

De quoi vous permettre de réduire les risques de poches sous les yeux. Et pour plus d’effet, vous avez la possibilité de les mettre au réfrigérateur durant une heure avant de les trancher pour obtenir le résultat attendu. D’un autre côté, sachez que le glaçon a les mêmes vertus que le concombre. Attention toutefois à ne pas les laisser trop longtemps sur l’œil pour éviter une sensation de gêne. Le froid a pratiquement les mêmes effets que le concombre pour éliminer les problèmes de flux sanguin.

La caféine pour combattre les cernes ?

Outre les remèdes de grand-mère, vous pouvez vous tourner vers les produits cosmétiques à base de caféine. Ces derniers offrent également des effets suffisants permettant de réduire les poches qui peuvent se concentrer aux niveaux des yeux. Rappelons que ce type de produit a pour bienfait d’éliminer les risques de rétention d’eau au niveau du visage. Faciles à utiliser, la caféine peut être utilisé autant en matinée qu’au soir. Le plus important est de le faire régulièrement pour optimiser les effets de la

caféine.

Une application régulière de produit à base de caféine mais également avec le marc de café vous permettra de bénéficier d’effet sur le long terme. Pour obtenir un meilleur effet, il est conseillé de réaliser un soin exfoliant sur votre peau. Cette dernière permet au soin d’entrer encore plus en profondeur pour que les cernes ne se font pas aussi fréquents que d’habitudes !