Compteur Linky : une arnaque pourrait toucher de nombreux Français

Le compteur Linky se retrouve au cœur de nombreuses actualités peu réjouissantes. En effet, la période est déjà problématique à cause de l’augmentation des prix de l’énergie, il faut également ajouter les arnaques. Des personnes malveillantes n’hésitent pas à se rendre chez les utilisateurs sous prétexte de réaliser quelques modifications sur cet appareil.

De faux agents Enedis veulent modifier le compteur Linky

Toutes les raisons sont bonnes pour tenter d’arnaques les Français. Ces derniers ne se méfient pas toujours, mais les personnes malveillantes ont de la ressource. Elles peuvent enfiler le costume de faux agents qu’ils soient rattachés à la police, à Veolia ou encore à EDF et même à Enedis. Si certains frappent à votre porte, soyez très vigilant et n’hésitez pas à demander des cartes professionnelles. Si elles ne sont pas en mesure de les présenter, n’ouvrez pas votre porte.

Elles voudraient pénétrer dans le logement des consommateurs et utilisateurs du compteur Linky pour effectuer apparemment des modifications. Elles misent aussi sur les économies potentielles qui pourraient être réalisées. Les Français sont toujours prêts à réduire les dépenses alors que la période est déjà difficile. Les foyers sont nombreux à ne pas pouvoir payer les factures d’électricité et de gaz. Ils ne sont pas contre des astuces et ces personnes utilisent alors leurs faiblesses. L’information partagée par la presse est donc effrayante.



Le compteur Linky n’est pas du tout défaillant

Pour que les Français puissent leur faire confiance, ces personnes malveillantes utilisent la carte des économies et de la défaillance du compteur Linky. Pendant de nombreux mois, ce dernier a fait l’objet de quelques critiques. Avec la crise économique et énergétique qui frappe de plein fouet le pays, les foyers ne se méfient pas forcément. Ces escrocs demandent donc 6000 euros pour que les modifications soient apportées sur l’appareil pour qu’il soit moins gourmand. Elles estiment que le compteur Linky serait défaillant et qu’il faudrait le réparer.

N’oubliez pas que si votre compteur Linky est problématique, vous recevrez un courrier officiel d’Enedis. Même si les agents doivent se déplacer chez vous, ils ont toujours des cartes pour justifier de leur identité. Si vous avez un doute, appelez votre fournisseur d’électricité pour savoir si des agents ont été envoyés à votre domicile. N’ouvrez pas votre porte, ne laissez pas ces personnes pénétrer chez vous et ne donnez pas accès à votre compteur Linky.

Dans la plupart des cas, ces personnes malveillantes s’attaquent à des personnes isolées et âgées qui ne se méfient pas forcément.