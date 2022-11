Compteur Linky : une très mauvaise nouvelle pour l’ensemble des Français

Votre compteur Linky est piloté à distance par votre fournisseur d’électricité. À cause de la tension actuelle sur le réseau, Enedis a reçu de nouvelles consignes concernant votre appareil. En effet, ce dernier est au coeur d’un test. Il est alors coupé pendant une certaine période. Les résultats seraient toutefois à la hauteur de toutes les attentes.

Un décret de septembre 2022 dévoile cette méthode avec le compteur Linky

Vous savez sans doute que ce compteur a vu le jour pour éviter les déplacements des professionnels au logement des particuliers et des entreprises. De ce fait, il est possible d’effectuer les relevés à distance afin de gagner du temps. Toutefois, cela pourrait être problématique pour l’ensemble des Français à cause de ce décret publié en septembre 2022.

Enedis aurait eu la consigne de couper entre 12 heures et 14 heures votre compteur Linky.

Il pourra ensuite se remettre en fonction sans votre intervention.

Si toutefois vous constatez que votre compteur Linky est stoppé, vous pouvez toujours intervenir manuellement.

Cette décision semble avoir été prise dans le cadre du plan de sobriété énergétique.

En effet, la France craint des pénuries en termes d’électricité si toutefois l’hiver est assez rigoureux.

De ce fait, en effectuant cette manipulation, il serait possible de réduire le risque et même de procéder à quelques économies. Les dernières nouvelles sont assez bonnes pour le fournisseur puisque le test mis en place fin septembre semble avoir porté ses fruits. La consommation d’électricité a donc été réduite de façon considérable.



Viser un pic de consommation avec la coupure du compteur Linky

À certains moments de la journée, les Français augmentent leurs consommations. De ce fait, la tranche 12/14 heures n’a pas été choisie à la légère. Selon le responsable d’exploitation chez Enedis qui a pu se confier à France Bleu, ce test est une grande réussite. La coupure du compteur Linky a tout de même permis d’économiser 2.4 gigawatts.

Malheureusement, vous n’avez pas forcément un avis à donner puisque le compteur appartient au fournisseur d’électricité. De ce fait, l’État est propriétaire de cet appareil, il peut donc décider de le couper selon une tranche horaire s’il le souhaite. Les consommateurs doivent également permettre l’accès au compteur si un technicien veut le regarder ou effectuer des manipulations.

Au 31 décembre 2021, ce sont tout de même 34 millions de compteurs électriques qui ont pu être installés dans les foyers français. En ce qui concerne le mécontentement lié à cet appareil, 90 % des clients seraient désormais satisfaits. Cela est notamment expliqué par l’observation des consommations en temps réel grâce aux applications.