Compteur Linky : voici comment Enedis peut utiliser vos données personnelles

Le compteur Linky fait partie de notre quotidien désormais, mais il y a parfois de mauvaises nouvelles qui peuvent être déstabilisantes. Enedis est en mesure de le couper afin de réaliser des économies. Le premier test semble avoir porté ses fruits, mais il y a aussi la gestion des données personnelles qui peut faire grincer des dents. Les Français souhaitent connaître l’utilité de celles-ci.

Le compteur Linky a besoin de données personnelles

Pour établir votre facture d’électricité, Enedis est en mesure d’utiliser le compteur Linky, notamment en piochant des données personnelles. Que ce soit pour la consommation ou les heures, les informations sont essentielles. Le fournisseur peut alors identifier la valeur et l’index, la facturation sera donc très précise. Autrefois, elle pouvait être établie en fonction d’une estimation basée sur des foyers similaires. Si vous aviez une consommation moins élevée, vous ne pouviez pas avoir une facture personnalisée.

De ce fait, comme l’adjoint au directeur régional d’Enedis a pu l’affirmer, il est impossible avec le compteur Linky de connaître le nombre d’appareils électriques.

Le fournisseur ne peut pas savoir si vous avez ouvert votre réfrigérateur, connaître l’heure à laquelle vous visionnez la télévision ou encore le nombre d’appareils électroménagers.

Le compteur Linky s’attarde uniquement sur la consommation électrique au fil de la journée et même des heures.

Grâce à ces données personnelles, vous pouvez suivre également votre consommation afin de contrôler les dépenses d’énergie. Grâce à l’application, vous avez un suivi en temps réel très intéressant surtout pendant cette période de crise économique.



Le compteur Linky s’inscrit parfaitement dans cette sobriété énergétique

Certains Français n’ont pas forcément une idée précise de leur consommation. Ils allument au hasard les appareils électroménagers et utilisent les différentes sources d’énergie sans connaître les conséquences. Aujourd’hui, le fait que le compteur Linky soit aussi performant permet d’avoir un suivi précis pratiquement en temps réel. De ce fait, si vous avez une hausse de la consommation ces derniers jours, vous pourrez plus facilement identifier vous-même les appareils les plus gourmands.

Notez par exemple les heures pendant lesquelles vous utilisez votre lave-linge, votre sèche-linge et votre télévision. Grâce au graphique proposé par le fournisseur d’électricité, vous identifierez rapidement les consommations les plus problématiques pour votre portefeuille. C’est aussi pour cette raison que le compteur Linky est parfait avec cette sobriété énergétique. Si vous utilisez à bon escient ces informations, vous pourriez réellement effectuer des économies sur le court et le long terme.