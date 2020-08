Concombre: 15 recettes faciles, rapides et légères, idéales pour l’été !

Concombre et autres légumes d’été sont tous aussi frais les uns que les autres. Ils sont les atouts idéals de nos repas estivaux pour manger léger tout en se rafraîchissant. Le concombre devient l’ingrédient phare de nombreuses recettes faciles et rapides à faire, des recettes au concombre toutes plus délicieuses les unes que les autres.

Le concombre est la star de nos assiettes de l’été

Pas étonnant, car le concombre est un aliment qui favorise une bonne hygiène de vie. Car il est diurétique et très peu calorique, il est parfait pour rejoindre de nombreuses recettes d’été. Et avant de vous présenter quelques recettes délicieuses, sachez que tout est bon dans le concombre. En effet, certains préfèrent éplucher sa peau mais elle est tout à fait mangeable. Mieux encore, c’est dans le peau des fruits et des légumes que se concentrent la majorité des vitamines. Cependant, veillez à bien rincer vos fruits et vos légumes avant de les manger. Le concombre est également connu pour pouvoir calmer les personnes anxieuses ou sujettes au stress. Il prouve donc bien qu’il est l’aliment idéal pour l’été. Car c’est le moment de se détendre et de décompresser.

Des recettes pour des apéritifs colorés ou des repas légers

La légende incontournable des recettes à base de concombre c’est bien évidement le tzatziki. Et pour en faire un excellent maison, rien de plus facile ! Il vous suffira de vous munir de menthe, de citron, d’ail et de yaourt grec. Mélanger toute cela avec le concombre grâce à un mixeur et le tour est joué. Vous pouvez le manger tel quel en trempant des légumes crus dedans ou vous en servir de sauce pour de multiples recettes fraîches.

Toutes sortes de petits canapés peuvent être réalisés avec ce délicieux tzatziki. Le concombre se mari effectivement à merveille avec avocat ou saumon. Les repas tapas de nos soirées d’été vont prendre un tournant mémorable grâce à cette combinaison des plus délicieuses. Mais tout ceci se mari également à merveille avec du fromage frais. Bouchées, tartines, millefeuilles, bruschettas, tartares ou autres sandwichs, vous pourrez varier les plaisirs en variant les combinaisons. Notons aussi que la mangue est un fruit délicieux qui saura faire ressortir le goût du concombre. Laissez alors libre court à votre imagination pour réaliser des petites recettes qui allient savamment toutes ces saveurs. Si vous voulez même toutes les mettre en même temps, les pokebowl sont alors la solution idéale pour vous.

Les boissons au concombre sont aussi tendances

Les boissons ne sont pas en reste lorsque l’été est là et que le concombre est roi. En effet, il est idéal pour faire des eaux aromatisées considérées comme détoxifiantes. Pour les amateurs de cocktails, il faudra se tourner vers le Gin pour revolver tous les arômes du concombre. Mais pour ceux qui mettent l’alcool de côté, mélangez simplement des rondelles de concombre et quelques feuilles de menthe dans votre carafe d’eau et laissez-la au frais pendant la nuit. Le lendemain vous pourrez boire une eau rafraîchissante à souhait et excellente pour la santé.