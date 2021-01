“Condamner à tuer” : Mylène Farmer cet incroyable projet de la chanteuse qui surprend les internautes

L’ancienne mentor d’Alizée n’en est pas à son premier essai dans la fiction. Héroïne du film Ghostland, la chanteuse se lance désormais dans une série avec un acteur américain de renom. Ça s’annonce grandiose ! Seule ombre au tableau : Mylène Farmer n’a toujours pas trouvé de diffuseur.

Déjà à l’époque, ses clips “Sans contrefaçon” ou encore “Pourvu qu’elles soient douces” étaient dignes de films d’époque. Avec des budgets faramineux, Mylène Farmer pouvait se féliciter de rivaliser avec Michael Jackson. Après un premier rôle dans le film d’horreur Ghostland, la chanteuse semble décidée à renouveler l’expérience !

En 2018, elle crevait en effet l’écran dans ce chef-d’œuvre réalisé par Pascal Laugier, qui a remporté le Grand Prix du Festival de Gérardmer. Les films de genre, c’est son créneau. Mylène Farmer a ainsi facilement craqué pour la série créée par Michel Catz pour la société Big Band Story. Elle s’est tout de suite vue dans le rôle principal, celui d’une autrice de thrillers en proie à des cauchemars tous aussi horribles les uns que les autres. Le problème, c’est que ces visions nocturnes se révèlent prémonitoires…

Un grand acteur américain lui donnera la réplique !

Son coup de cœur pour cette série aurait été telle que c’est elle-même qui aurait convaincu le réalisateur Xavier Gens de participer au projet. Elle a même sollicité le célèbre acteur américain Holt McCallany de lui donner la réplique… et il a accepté !

Holt McCallany : ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant il y a fort à parier que vous connaissez ce comédien. En effet, Holt McCallany joue l’inspecteur John Hagen dans la série Les Experts : Miami de 2003 à 2005. Fragilisé par des problèmes psychologiques, son personnage décide de se suicide. Holt McCallany apparaît également régulièrement dans Esprits criminels et New York, police judiciaire.

Mais ce ne sont pas les rôles qui ont marqué sa carrière. Car cet acteur est surtout encensé pour son rôle dans Mindhunter, série diffusée sur Netflix et produite par David Fincher. C’est d’ailleurs le petit protégé de ce grand réalisateur puisqu’il a également joué dans Fight Club. Au sein de la rédaction de LDpeople, on se souvient de ce second rôle (il interprétait le mécanicien) et on adore cet acteur !

Plus qu’une série : un projet “transmedia”

Mylène Farmer a donc réussi à convaincre Holt McCallany de jouer avec elle. Ce dernier campera un inspecteur d’Interpol venu en France enquêter dans le cadre d’une collaboration avec les forces de l’ordre françaises. On a hâte d’en savoir plus sur le scénario ! D’après l’hebdomadaire le Point, “Condamner à tuer” se veut un projet transmedia dans lequel les téléspectateurs pourraient interagir avec les cauchemars de l’autrice. Ils seraient ainsi complètement immergés dans ses songes.

Mylène Farmer : Recherche producteur désespérément…

Mais ce projet n’est pas prêt de voir le jour de si tôt ! Car Mylène Farmer cherche actuellement un diffuseur. La chanteuse aurait approché Amazon France. Mais d’après 20 Minutes, la plateforme aurait refusé le projet. Mylène et ses producteurs ne baissent pas les bras pour autant. On espère qu’ils trouveront vite comment faire découvrir cette série au public. Courage !