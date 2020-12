Connaissez-vous vraiment KFC? Découvrez les 5 faits incroyables sur cet incontournable fast-food!

Vous savez certainement que KFC signifie KFC (Kentucky Fried Chicken), c’est-à-dire en français “Poulet Frit Kentucky”. Mais connaissez-vous les anecdotes les plus drôles sur ce temple de la restauration rapide ?

1 – Comment Harland Sanders est-il devenu l’as mondial du poulet frit ?

Vous connaissez son visage pétillant puisqu’il est accolé sur tous les emballages de l’enseigne. Eh oui, Harland Sanders, c’est ce vieux monsieur aux cheveux gris, avec ce petit bouc et ces lunettes, habillé d’un tablier rouge. 40 ans après sa mort, il peut être fier des 15000 restaurants établies aujourd’hui dans 80 pays à travers le monde.

Tout a commencé dans les années 1930 quand Harland Sanders se passionne pour sa recette préférée, le poulet frit. Ce n’est pourtant pas son domaine puisqu’il tient une station service. Mais il décide de vendre aux automobilistes de passage sa spécialité. Et de bouche-à-oreilles, ça devient un véritable phénomène à travers les Etats-Unis !

“En 1939, il trouve l’équilibre parfait, la recette originale, à base de onze herbes et épices, qui donnent à son ‘Kentucky Fried Chicken’ le goût KFC si apprécié. Jusqu’à aujourd’hui, cette recette reste inchangée et secrète”, explique ainsi KFC sur sur son site officiel.

Son succès est tellement incroyable que le gouverneur du Kentucky le nomme “Colonel du Kentucky”, un titre honorifique en guise de récompense qui vise à le récompenser pour sa contribution à la cuisine américaine.

2 – À Noël, les Japonais festoient chez KFC !

Au Japon, à Nöel, point de dinde ou de foie gras, mais du poulet frit ! En effet, dans les années 1970, KFC a conquis la population japonaise avec une campagne de publicité les invitant à passer les fêtes de noël dans leurs restaurants. Les Japonais ne sont pas catholiques donc pour eux, la fête de Noël est une fête commerciale importée de l’étranger. Poulet frit et soda ont donc séduit les palais gustatifs nippons. Au Japon, la seule fête de Noël représente le tiers des ventes de KFC sur une année !

3 – Kim Kardashian et Kanye West en sont fans

On sait que l’ancien président des Etats-Unis Barack Obama a un penchant pour les burgers Five Guys. Eh bien sachez que le couple Kim Kardashian et Kanye West ne jure que par KFC ! De passage à Paris, ils sont même passé chercher leur poulet frit au KFC de Strasbourg-Saint-Denis. De véritables accros !

4 – Harland Sanders visible depuis… l’espace

En 2006, KFC a déployé un logo gigantesque de 8000 m2 dans le désert du Nevada. Ainsi, depuis l’espace, on peut contempler le visage du fondateur Harland Sanders ! Au sein de la rédaction de LDpeople, on a trouvé cet événement démentiel ! Et 11 ans plus tard, l’enseigne a fait encore plus fort. Elle a tout simplement envoyer ses hamburgers dans l’espace.

5 – La pire erreur de communication quand KFC allait “manger les doigts” des Chinois

Quand KFC voulait conquérir le marché chinois, l’équipe de communication a d’abord fait une grosse erreur dans les traductions. Au lieu de traduire le slogan “Finger lickin’ good » “Bon à s’en lécher les doigts”, ils l’ont traduit “Nous allons manger vos doigts”. Heureusement, ils ont ensuite vite rectifié le tir. Plus de peur que de mal !