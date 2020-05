Coralie Porrovecchio « Les Anges » vient d’accoucher, elle dévoile les 1ère photos

Félicitations à Coralie Porrovecchio et son compagnon le footballeur Boubacar Kamara, qui viennent d’accueillir leur premier enfant, un petit garçon nommé Leeroy

Jusqu’à l’accouchement, la belle brune ne voulait pas dévoiler le sexe de son bébé… mais elle a fini par annoncer que c’était bien un garçon.

Les derniers jours avant l’accouchement ont été assez difficiles pour la futur maman.

La jeune femme avait totalement disparu des réseaux sociaux au moment de donner naissance à son bébé, voici pourquoi nos confrères de Melty ont imaginé qu’elle avait accouchée, depuis vendredi 22 mai.

Ils ne dévoilent pas le visage de leur enfant pour le moment

Et, elle a bien fini par accoucher ce weekend, et a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, en faisant un post avec une magnifique photo sur Instagram légendée :

» 23/05/2020 ma vie prend tout son sens . Après 24ans d’existence j’ai enfin rencontré l’amour de ma vie que j’attendais depuis si longtemps . Je n’ai pas les mots pour vous expliquer au combien je me sens enfin complète et que ce petit bébé si parfait était la seule chose qui manquait à ma vie . Leeroy, maman sera toujours là pour toi et te fais la promesse de te chérir et de t’aimer jusqu’à son dernier souffle . Merci la vie. Je t’aime mon fils ❤️ »

Concernant le prénom du bébé, le footballeur et l’influenceuse ont opté pour Leeroy comme le dit Coralie Porrovecchio. « Leeroy, maman sera toujours là pour toi et te fais la promesse de te chérir et de t’aimer jusqu’à son dernier souffle. Merci la vie. Je t’aime mon fils » écrit la star de la télé réalité.

Quant à Boubacar Kamara, il a fait une chouette déclaration à son amoureuse : « Je ne te remercierai jamais assez my love de m’offrir le plus beau cadeau du monde avec la naissance de notre fils !! Tu as été si forte, je suis tellement fier de toi, je t’aime… et je vous aime tous les deux désormais ! » a dit le footballer, qui jour à l’Olympique de Marseille. Pour le moment Coralie Porrovecchio et son compagnon ont choisi de ne pas dévoiler le visage de leur enfant et la jeune maman a déjà dit en story Insta qu’elle ne créerait pas de compte Instagram en particulier pour son enfant.

Voir cette publication sur Instagram Sûrement la dernière photo avant d’être 👨‍👩‍👦👨‍👩‍👧 @bouba_darkoss Une publication partagée par Coralie Porrovecchio (@porrovecchiocoralie) le 15 Mai 2020 à 11 :40 PDT

La grande famille de la télé-réalité ne cesse de s’agrandir

Quant aux autres stars de la télé-réalité, certaines vont aussi devenir maman en 2020, Rym aura bientôt son premier enfant avec Vincent Queijo.

Manon Marsault va accueillir un deuxième bébé avec Julien Tanti, Emilie Fiorelli qui faisait partie de Secret Story 9 avec Coralie Porrovecchio va avoir un deuxième enfant et Mélanie Dedigama est enceinte de son premier enfant. Charlène de Secret Story 10 vient aussi tout juste d’accoucher cette semaine et elle a dévoilé les premières informations et photos concernant son fils.

En tous les car la grand famille de la télé-réalité n’a de cesse de s’agrandir encore et encore !