Coup de chaud: Iris Mittenaere se glisse dans les sous vêtements de son amie Camille Cerf

Iris Mittenaere a fait trembler Instagram le 17 novembre dernier. Et les secousses n’ont pas fini d’avoir des échos. En effet, la belle brune enfilait une tenue pour le moins osée. Dans un ensemble de sous-vêtements en dentelle, elle prenait la pose, allongée sur les canapés en velours d’un salon parisien. Iris Mittenaere provoque donc un véritable séisme sur Instagram. Ses fans sont encore sous le choc de cette vision venue toute droit du paradis. Camille Cerf, une des anciennes Miss France et amie d’Iris Mittenaere, lui a fait cadeau de cette tenue sublime. Ainsi, elle permet à la collection de sous-vêtements de Camille Cerf de gagner en visibilité, tout en permettant à ses fans de l’admirer dans une tenue si intime.

Iris Mittenaere arbore une tenue qui va réchauffer Internet

Iris Mittenaere a trouvé sa couleur. Les sous-vêtements que porte la jolie brune lui vont parfaitement au teint. Un orange doré délicat vient se poser sur sa peau halée et satinée. Une vision qui risque de hanter les rêves de bon nombre de ses abonnés. Son compagnon, Diego El Glaoui, n’est pas le dernier à faire savoir qu’il craque pour elle. Dans les commentaires de cette publication qui concentre tous les regards, il s’amuse à imaginer le nombre de personnes qui rêverait d’être le canapé de velours sur lequel Iris Mittenaere est allongée.

Et il n’est pas le seul à faire preuve d’humour. En effet, Iris Mittenaere elle-même se risque à une légende amusante pour présenter ses clichés sulfureux. Elle écrit alors que lorsque le bas et le haut de son ensemble de sous-vêtements sont assortis, elle a la sensation d’avoir sa vie bien en main. Un sentiment dans lequel se retrouveront la plupart de ses fans et qui fera sourire les autres. Car malgré toute la beauté de l’ancienne Miss France et Miss Univers 2016, c’est bien son caractère et son humour qui la rendent encore plus populaire. Ses 2,5 millions d’abonnés ne savent que trop à quel point Iris Mittenaere peut être attachante.

Une image à couper le souffle

Les photos d’Iris Mittenaere dans une tenue si intime ne sont pas rares pourtant. Sur son compte Instagram, la belle brune ose se mettre en avant. Mais ce genre de publications font toujours un effet dingue à ses fans. Et pour cause, c’est la première fois qu’elle porte une marque de sous-vêtements signée de la main de son amie et consœur Camille Cerf. Source d’inspiration ou d’admiration, Iris Mittenaere contente tout le monde avec ces clichés sulfureux.

Pour peu que cela soit possible, la jolie brune est de plus en plus belle. Son histoire d’amour idyllique avec Diego El Glaoui ne serait pas étranger au rayonnement de la jeune femme. Plus épanouie que jamais, elle est solaire et réussit à mettre tout le monde d’accord. La beauté d’Iris Mittenaere a-t-elle des limites ? Pour ses fans, la réponse est non. Tandis qu’ils se remettent des émotions provoqués par cette vision de paradis, d’autres clichés tout aussi fascinants vont continuer d’abonder sur le compte Instagram de la belle.