Coupe du monde au Qatar : scandale pour l’Équipe de France, grosse colère pour les supporters

La France jouait son dernier match de poule le 30 novembre face à la Tunisie. Alors que l’Équipe de France n’a pas su enthousiasmer les fans pendant plus de 80 minutes, ils ont crié au scandale à la fin de la rencontre. D’un côté, TF1 a arrêté le direct alors que le match n’était pas terminé et de l’autre, l’arbitre a refusé le but de Griezmann.

Grosse colère pour cette Coupe du monde au Qatar

Cette CDM fait couler beaucoup d’encre, car elle est organisée au Qatar. Un pays qui ne respecte pas forcément les droits de l’Homme. Si les matchs ont parfois des issues surprenantes notamment entre l’Arabie Saoudite et l’Argentine, les supporters n’ont pas hésité à déverser leur colère sur les réseaux sociaux à la suite de la rencontre avec la Tunisie.

Pendant plus de 3/4 du match, l’Équipe de France était totalement fade. Le sélectionneur avait décidé d’impliquer l’équipe B pour laisser aux titulaires le temps de se reposer.

Lorsque la Tunisie marque un but, la foule laisse exprimer sa joie puisque le pays avait une chance d’être qualifié.

Toutefois, quelques secondes avant la fin du temps réglementaire, Griezmann trouve les filets et permet à la France de revenir au score.

À cet instant, TF1 qui diffuse les matchs de la Coupe du monde rend l’antenne alors que le match n’est pas terminé. De nombreux fans ont pensé que le score final était 1/1, mais quelques minutes plus tard, la suite était différente. Alors que Griezmann est déclaré hors jeu, le but est refusé et la Tunisie remporte la rencontre.



Les supporters crient au scandale !

La loi 1/10 ne serait pas respectée puisque l’arbitre n’aurait pas eu l’occasion de demander une vérification du but. De ce fait, selon le règlement, le score devrait être nul. De son côté, l’Équipe de France a décidé d’engager un recours pour que le but de Griezmann puisse être accepté. Certes, il ne change rien puisque les bleus sont tout de même qualifiés et ils restent à la première place de leur groupe. Ils rencontreront ce week-end la Pologne pour éventuellement une place en quart.

En effet, les rencontres seront désormais à élimination directe. Les adeptes des pronostics sont déjà en train d’étudier les statistiques pour savoir si la France a une chance de s’imposer. Pour l’instant, les Bleus sont largement favoris, il y a donc une chance pour qu’ils se hissent plus loin dans la compétition.