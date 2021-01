Coupes de cheveux: le carré court est la tendance 2021 par excellence, voici les conseils des experts

Pour la nouvelle année, nombreuses sont les femmes qui souhaitent changer de coupes de cheveux. Le phénomène est tout à fait naturel et tous les ans il est de retour. Mais comment choisir parmi toutes les coupes de cheveux possibles ? Pour ne pas se tromper, voici le ticket d’or. LDPeople a enquêté et il se trouve que l’intemporel carré court fait son grand retour dans les salons de coiffure. Voici donc tous les détails pour qu’il soit réussi et vous assurez qu’il convienne à votre visage.

Les coupes de cheveux sont essentielles pour un look affirmé

Les coupes de cheveux sont un sujet abyssal. Non seulement il en existe pour tous les goûts mais encore faut-il reconnaître celles qui sont adaptées. Adaptées aux tendances actuelles d’une part mais également à la morphologie des clientes. Heureusement, vous trouverez ici de quoi faire le point. Pour oser piocher dans les coupes de cheveux tendances pour 2021, voici que le carré court refait surface pour notre plus grand bonheur.

En effet, le carré court c’est la solution idéale, et surtout tendance, pour dire au revoir aux cheveux longs. Fini les soins à rallonge et le problème des coiffures tous les jours. Avec le carré court, on gagne du temps, on gagne sur la quantité des produits et on s’assure d’un coup de fraicheur garanti qui va faire du bien aux cheveux. Car il est essentiel de couper de temps en temps pour que les cheveux restent en pleine forme. Avec le carré court, nous sommes donc sur une des coupes de cheveux les plus bénéfiques en terme de bien-être capillaire.

Oser le carré court c’est ne pas prendre de gros risques pour un changement qui fera son effet

Néanmoins, avant de sauter le pas, encore faut-il s’assurer que le carré court corresponde à votre visage. LDPeople s’est renseigné et il apparaît clairement que le carré court risque de ne pas convenir à toutes les morphologies. Néanmoins, il suffira d’adapter la coupe. D’après les visagistes les plus expérimentés, il vaut mieux éviter de porter les cheveux très courts lorsque l’on a le visage trop rond. Car c’est l’une des coupes de cheveux qui accentue les volumes du visage. En recherche, il convient parfaitement aux visages allongés qui sont les plus répandus.

Enfin, il ne faudra pas croire que le carré court n’offre plus de possibilités de coiffure. Vous pourrez le porter naturel ou coloré, ondulé, bouclé ou encore raide. Ajuster les points droites, vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Les coupes de cheveux ne sont pas toujours aussi radicales que l’on pourrait le croire. De plus, le carré traverse les époques. Ainsi, il pourra se porter plongeant ou bien en “bob”, rétro ou encore plaqué. Vous en aurez pour tous les goûts ! Vous suivrez les tendances avec classe et ne risquerez pas de voir votre coupe de cheveux se démoder dans quelques mois. Et oui, il faudra bien attendre que cela repousse pour changer de nouveau. Alors, êtes-vous de celles qui vont oser ?