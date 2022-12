Coupure d’électricité : cette mauvaise nouvelle pourrait créer la panique !

Les températures commencent à chuter en France, mais la hausse des coûts de l’énergie empêche les Français d’augmenter la température. Ils sont désormais nombreux à ne pas dépasser les 19 degrés dans les pièces à vivre afin de réaliser des économies. Toutefois, une mauvaise nouvelle pourrait créer un vent de panique. En effet, un plan gouvernemental envisage des coupures d’électricité pendant l’hiver.

Serez-vous victime d’une coupure d’électricité ?

À cause de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la France semble être face à quelques difficultés en matière d’approvisionnement d’électricité. De ce fait, pour que les stocks ne soient pas réduits à néant, le gouvernement a dévoilé un plan qui ne suscite pas un fort engouement. En effet, elle pourrait avoir recours à des coupures au cours de l’hiver, toujours pour garder les stocks. Cela permettrait de répondre sur le long terme à la demande uniquement si l’hiver n’est pas très rigoureux.

Les coupures pourraient avoir lieu entre 8 heures et 13 heures ainsi qu’entre 18 heures et 20 heures. Apparemment, selon les informations glanées sur la toile, les coupures d’électricité ne devraient pas dépasser deux heures. Vous pouvez en apprendre un peu plus concernant la qualité du réseau, vous pourrez rapidement savoir si la situation est tendue. En effet, sur le site Mon Eco Watt, vous avez un indicateur : vert, orange et rouge.



Les Français invités à fournir un réel effort pendant cet hiver

Depuis la crise sanitaire, le moral des Français est en berne. Ils doivent toujours faire des efforts, l’inflation a entaché leur pouvoir d’achat et ils doivent désormais réduire leurs consommations énergétiques. Le gouvernement demande un nouvel effort puisqu’il faudra faire face à ces coupures d’électricité si l’apport n’est pas suffisant à cause des consommations. Il est important de se renseigner sur le fonctionnement du site.

En effet, lorsqu’il sera rouge, il faudra compter trois jours pour que les autorités compétentes puissent effectuer une coupure d’électricité. Vous devez alors vous rendre sur la fameuse plateforme aux alentours de 17 heures pour savoir si le plan sera mis à exécution. Il y aura toutefois des exceptions, car une liste d’établissements a été dressée.

Ils ne seront pas concernés par les coupures, ce sera le cas pour tous ceux dont l’activité est en lien avec la sécurité, la défense nationale. Elle met aussi en avant les hôpitaux ainsi que les entreprises. Il y a également une information primordiale à prendre en compte. La Corse est indépendante au niveau de la production d’électricité, elle n’est pas visée par ce plan.