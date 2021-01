Coyote Girls: que devient l’actrice principale du film, Piper Perabo?

Coyote Girls était diffusé ce 17 janvier sur W9. Ce film a marqué toute une génération d’adolescents des années 2000. Car Piper Perabo, l’actrice principale interprétant Violet, prenait son envol pour New York et devenait une jeune femme confiante et assurée en laissant dernière elle la petite fille fragile de la campagne qu’elle était. Coyote Girls a été le film qui a révélée Piper Perabo au grand public. Mais que devient-elle aujourd’hui ? LDPeople s’est renseigné pour vous.

Coyote Girls ne perd pas la côte

Piper Perabo a un début de carrière qui pourrait ressembler de loin à celui de Violet dans Coyote Girls. En effet, Violet parti à l’aventure pour devenir chanteuse. Piper Perabo partait quant à elle en direction de New York pour devenir actrice. Rassurez-vous, les ressemblances vont s’arrêter là. Piper Perabo n’a pas fini par se déhancher sur le bar d’une boîte bruyante dans des tenues provocantes comme c’était le cas de Violet.

Le Coyote Ugly, le bar de Coyote Girls n’est que pour la fiction. Bien qu’il devait évidemment en exister de similaires dans les années 2000 à New York. Si le personnage principal de Coyote Girls réussit à percer dans la musique grâce à son travail dans le bar, Piper Perabo ne va pas jouer les serveuses pour décrocher son premier rôle. Enfin pas littéralement puisqu’elle joue bien les serveuses dans ce film de David McNally. C’est en effet dans Coyote Girls que Piper Perabo lance sa carrière.

Par la suite, elle reçoit diverses propositions mais jamais de très grands rôles. D’abord dans Whiteboys de Marc Levin. Puis elle jouera dans les Aventures de Rocky et Bullwinkle. Dans cette comédie, elle aura le privilège de donner la réplique à Robert De Niro en personne. Grâce à sa notoriété acquise grâce à son rôle de Violet dans Coyote Girls, Piper Perabo jouera dans Rebelles, un film indépendant et acceptera ensuite des rôle dans des films d’avantage commerciaux.

L’actrice révélée parle film est toujours présente dans le paysage audio-visuel

Piper Perabo cherchera sa place après Coyote Girls en essayant tous les genres de films. Mais jamais elle ne retrouvera le succès qu’elle a découvert avec le film de David McNally. Petit à petit, elle va se retrouver à ne jouer que pour des séries télévisées. Mais là encore, la chance n’est pas de son côté. Plusieurs séries dans lesquelles elle joue vont être annulées après la première saison. C’est notablement le cas de Notorious ou encore de Charlie, monte le son.

En dehors de son travail d’actrice, celle qui jouait Violet dans Coyote Girls est une femme engagée. À 44 ans, elle est militante pour les droits des femmes, contre le racisme, la xénophobie, la violence. Piper Perabo milite également pour les droits des réfugiés et contre toute forme de persécution. LDPeople a retrouvé son compte Instagram. Son profil ne ressemble pas à celui des actrices les plus en vogue. Elle partage des sources d’information pour permettre à ses abonnés de la rejoindre dans ses nombreuses lutte pour la justice et l’égalité.