Cristina Cordula: Ces hommes qui marquent à jamais sa vie de façon indélébile, ça vaut le détour !

Cristina Cordula ne se présente plus en tant qu’animatrice. Elle est l’icône des Reines du shopping, depuis 2013 déjà. Mais il est en revanche plus rare de connaître sa vie privée. Sur les réseaux sociaux, ses abonnés ne sont pas passés à côté de l’admiration qu’elle porte à son père notamment. Et il est d’autres qui marquent sa vie d’une façon indélébile. À travers ses témoignages sur les réseaux sociaux et de l’une de ses interviews menée par Laurent Ruquier dans On n’est pas couché, nous allons vous parler des hommes de la vie de Cristina Cordula.

Cristina Cordula est aujourd’hui un personnage incontournable de la mode

Cristina Cordula commence sa carrière en tant que mannequin. En se lançant dans le monde de la mode, comme toutes les personnes qui commencent quelque part, elle n’avait pas forcément déjà les codes. Aussi, elle raconte souvent à quel point les remarques de son père étaient importantes pour elle. Il était un entrepreneur brésilien talentueux qui a su lui transmettre de belles valeurs, chères à son cœur encore aujourd’hui. Les valeurs du travail, du respect de soi, la confiance et bien d’autres encore. C’est le premier des hommes qui marque alors la vie de Cristina Cordula. Car il avait pour elle des phrases qui résonnent encore comme des règles de vie. Des règles de vie qu’elle transmet à son fils, Enzo, un autre des hommes de sa vie.

Pour son fils, Cristina Cordula fait état, sur son compte Instagram notamment, d’un amour inconditionnel. Fière de l’homme qu’il est devenu, elle n’a de cesse de l’encourager dans ses projets et de le conforter dans le fait qu’il faille croire en ses rêves. Puis il y a aussi son compagnon, qu’elle évoque rapidement sans trop entrer dans les détails. Car la vie privée est importante pour la conseillère en image.

Une femme qui a su créer sa place pour vivre de sa passion et la partager

Interrogée par Laurent Ruquier dans l’une de ses interviews dans On n’est pas couché, Cristina Cordula se permet au moins de dire qu’il est un fabuleux partenaire et qu’il est aussi idéal pour l’accompagner faire du shopping. En effet, cela n’aura pas été le cas de tous les compagnons qu’elle a pu avoir. Elle est alors heureuse de pouvoir dire qu’elle est en couple avec une personne qui sait trancher lorsqu’elle hésite. Une personne qui a un goût sûr, comme elle.

Son fils aussi a développé un regard avisé quand il s’agit de choisir sa tenue. Avec Cristina Cordula comme mère, impensable qu’Enzo puisse ne pas avoir le sens du style. Pour finir, d’autres hommes, moins proches d’elle, ont marqué sa vie. C’est le cas notamment du monstre sacré de la mode et du style qu’était Karl Lagerfeld. Jamais il ne sera possible d’oublier tout ce qu’il a apporté dans le domaine et son art vivra toujours à travers les générations à venir. Cristina Cordula est une femme pleine d’ambition et de talent. Mais c’est aussi pour cette raison qu’elle ne craint pas de parler des hommes qui l’épaulent, dans sa vie personnelle ou professionnelle, de près comme de loin.