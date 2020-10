Cristina Cordula choque la toile avec sa séance de yoga, ce détail troublant

La reine du relooking, Cristina Cordula a véritablement surpris les internautes dans sa dernière publication. La Brésilienne la plus célèbre de France souhaitait partager sa dernière séance de yoga avec ses followers. Mais ses fans ont remarqué un petit détail vestimentaire surprenant.

Devenue une véritable star grâce à son émission Les Reines du shopping, Cristina Cordula prodigue ses conseils en matière de look, depuis près de 10 ans à la télévision. Quotidiennement sur M6, l’ancien mannequin propose des défis à ses candidates. Elles doivent choisir une tenue complète sur un thème imposé par la production. Elles disposent pour cela d’une enveloppe, avec un budget à ne pas dépasser. Et pour les femmes en compétition, il n’est pas question de faire le moindre fashion faux pas. Car avec Cristina Cordula, la sentence est immédiate ! La belle brune n’a effectivement pas sa langue dans sa poche. Et si quelque chose ne lui plaît pas, elle n’est pas du genre à se taire. Toute erreur de style est immédiatement sanctionnée sans ménagement. Mais pour celles qui auront réussi l’accord parfait, elles ont parfois droit au célèbre cri de guerre de Cristina : ” Magnifaaaiiik ! “.

Cristina Cordula

Âgée aujourd’hui de 55 ans, la reine du style sait parfaitement de quoi elle parle. Elle possède une très grande expérience du monde de la mode. Dès son plus jeune âge, elle a parcouru le monde entier pour les plus grandes maisons de haute couture. L’épouse de Frédéric Cassin a en effet commencé sa carrière dès l’âge de 16 ans. Elle aura eu la chance de porter les plus belles créations des couturiers les plus célèbres, dans un nombre impressionnant de défilés. Elle a notamment travaillé pour Chanel, Lolita Lempicka, Yves Saint-Laurent ou encore pour Dior. Originaire de Sao Paulo, Cristina Cordula se fait vite remarquer par sa beauté, mais également par son look particulier. Sa coiffure très courte a réellement été sa marque de fabrique. Si les autres mannequins abordaient des coiffures ultra longues, Cristina a eu la bonne idée de sortir du lot. Ce style lui avait été, en effet, conseillé par un ami coiffeur, il y a déjà près de 30 ans. Visiblement, son ami avait visé juste. Puisqu’elle est véritablement devenue un top très recherché et admiré.

Après toutes ces années à parcourir le monde, il était venu le temps de décrocher. Cristina Cordula a donc décidé de s’installer en France après avoir arrêté de défiler sur les podiums. Dès son arrivée à Paris, elle avait commencé par créer une société spécialisée dans le relooking. La télévision s’est rapidement intéressée à elle et à sa personnalité pétillante. Aujourd’hui, la magnifique quinquagénaire est une des personnes les plus appréciés du PAF. Avec plus d’un million d’abonnés sur Instagram, la présentatrice est également une influenceuse reconnue. Chacun de ses conseils est suivi par des admiratrices toujours à l’affût des dernières tendances. Cristina Cordula est également devenue une chroniqueuse célèbre. Car son humour et son accent si particulier ont réussi à toucher l’un des animateurs et producteurs les plus célèbres de France. Elle est donc présente en radio aux côtés de Laurent Ruquier, dans Les Grosses Têtes chaque jour sur RTL.

Mais même si elle a de nombreuses activités, la véritable passion de Cristina Cordula est la mode. Jamais avare de conseils et de bons plans, l’ancien mannequin en a fait son métier. Elle prend donc toujours une immense joie à participer à son émission de relooking. Mais dans ce programme, la franco-brésilienne traque le moindre faux pas. Elle n’est pas tendre avec ces candidates des Reines du shopping. Récemment, l’animatrice avait d’ailleurs fait remarquer à l’une d’entre elles une véritable erreur de style. Lors d’une séance de relooking, la présentatrice avait bien précisé à l’une des jeunes femmes, que le legging n’est pas vraiment top. Sauf, si vous avez de belles jambes et d’une longueur suffisante, comme le martelait la juge du bon goût. Cristina Cordula expliquait que le legging ne va pas à tout le monde. Et même dans ce cas, le choix du tissu est super important. Pour ce genre de pièce, elle privilégie même un cuir de qualité ou une étoffe d’exception. Cristina Cordula ne semblait donc pas être une fan de ce bas hyper moulant.

Et c’est bien ce qui a étonné ses fans. Car lorsqu’elle a publié sa vidéo de yoga sur Instagram, on vous laisse deviner ce que portait la Brésilienne … Un legging ! Il n’en fallait pas plus pour que les internautes sautent sur l’occasion. Et fassent remarquer à la présentatrice des Reines du shopping sa propre contradiction. Cristina Cordula, aurait-elle, elle-même, commis une erreur de style ? Les commentaires n’ont pas manqué d’arriver en masse, pour faire remarquer à la Reine de beauté, sa petite erreur. Mais l’animatrice ne s’est pas laissé démonter. Et elle s’est empressée de donner une explication.

Pour elle, le legging est toléré dans deux situations bien particulières : ” Pour le yoga et la gym “. Mais certains de ses followers se réjouissaient de peut-être prendre la belle Cristina Cordula en défaut. Et plusieurs commentaires lui faisaient la remarque. ” Mais qu’est-ce que je vois là, un legging ma chérie “ pouvait-on lire parmi les nombreuses réactions. Avec beaucoup d’humour, ses fans étaient donc ravis de la voir porter un legging. Car c’était l’occasion pour eux de se moquer d’elle, mais évidemment avec amour et bienveillance. Car comme lors de chacune de ses publications, Cristina Cordula remporte un véritable succès sur la toile. Cette dernière séance de yoga n’a d’ailleurs pas échappé à la règle. Cette vidéo a récolté près de 21 600 likes, en seulement quelques heures. Et elle a été visionnée un très grand nombre de fois par ses 1 100 000 abonnés.

Mais beaucoup de membres de sa communauté ont également été surpris par cette vidéo pour une autre raison. Car la présentatrice a véritablement la pêche. Et malgré les années qui passent, elle est véritablement dotée d’une excellente souplesse. Ses fans étaient très étonnés des mouvements qu’elle est capable de faire, et ce, sans souffrir ou se fatiguer. Cristina Cordula prend soin d’elle et ça se voit. L’ancien top model est tout simplement resplendissante. Et comme elle le disait dans son dernier message sur Instagram, ” La meilleure façon de démarrer la semaine ? Avec du yoga ! “.