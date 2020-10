Cristina Cordula dévoile pour la 1ère fois une très rare photo de son fils Enzo (sublime)

Cristina Cordula met son fils à l’honneur dans une publication sur les réseaux sociaux. Le jeune homme âgé aujourd’hui de 26 ans risque de ne pas passer inaperçu. En effet, il a de qui tenir. Car Enzo est tout simplement canon ! Tout comme sa célèbre mère, il a le physique pour défiler sur les podiums du monde entier. La Brésilienne d’origine est donc de très heureuse de partager un cliché aux côtés de son fils. Sur cette dernière publication, la reine de la mode enlace son fils avec beaucoup de complicité. Affichant tous deux un look très sûr, le bonheur se lit sur leurs visages. Enzo arbore une coiffure impeccable, une barbe taillée avec soin et une paire de lunettes parfaitement dans l’air du temps. Sa chemise aux couleurs estivales met son teint hâlé en valeur. Sa mère le serre dans ses bras, comme si elle ne souhaitait plus le lâcher. Mais aujourd’hui, Enzo fête son anniversaire. Et à son âge, il vole de ses propres ailes.

Cristina Cordula

La présentatrice des Reines du shopping profite de l’occasion pour adresser à une véritable déclaration d’amour à celui qui a changé sa vie. Fruit de ses amours avec son ex-mari français, la Brésilienne la plus célèbre de France est tout simplement folle de son fils. ” Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Enzo ! S’il y a bien quelqu’un de magnifaïk : c’est lui !!! “ a-t-elle déclaré sur Instagram.

Pour la belle brune de 55 ans, Enzo est un jeune homme rempli de qualité. Cristina Cordula crie haut et fort être très fière de lui. Elle le félicite pour être un homme qui respecte certaines valeurs. Dans ce véritable message enflammé, l’animatrice de M6 donne également quelques conseils à Enzo. ” Mon fils, dans des moments de doute, ne cesses pas de croire en qui tu es, n’abandonne pas tes rêves et ne baisse jamais les bras. Il faut toujours persévérer ! ” explique-t-elle dans ce long message. ” Aie confiance en la vie et sois toi-même et je suis sûre que ton chemin sera toujours plein de lumière. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je t’aime ! ” a conclu la vedette du petit écran.

Très active sur les réseaux sociaux, Cristina Cordula parle très rarement de sa vie privée. Mais concernant son fils, elle est capable de se montrer beaucoup plus loquace. Dans plusieurs interviews, elle a d’ailleurs évoqué sa complicité avec Enzo. ” C’est l’amour de ma vie. Et nous sommes très complices. Je l’ai toujours surprotégé des médias, mais aujourd’hui c’est différent. Pour moi, c’est le plus beau, le plus intelligent !” avait-elle déclaré en 2014 dans un entretien accordé au magazine Télé 7 Jours.

Cristina Cordula reconnaît également à son fils Enzo un style très assuré. Il semblerait que le jeune garçon ait hérité de la passion pour la mode de sa maman.” Il adore acheter des fringues et il a un goût très sûr sur ce qui lui va ou pas ” avait confié la reine du style à Télé Star en 2015. Toujours à la tête de son émission Les Reines du shopping sur M6, Cristina Cordula a donc voulu mettre son fils en avant. Elle a partagé avec ses 1,1 millions d’abonnés ce joli cliché entre la mère et l’enfant. Les réactions ont d’ailleurs été très nombreuses. Et les fans de Cristina étaient bien d’accord avec elle : Enzo est tout simplement magnifique ou ” magnifaïk ” !