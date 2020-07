Cristina Cordula doit se sacrifier pour son Job à cause de ce moment contraignant

Cristina Cordula est enfin de retour ! L’épidémie mondiale l’avait contrainte à retourner au Brésil, à Rio. Mais depuis quelques jours, la voilà à nouveau en train de préparer des épisodes des Reines du shopping. Cristina Cordula ne lésine alors pas sur les mesures de sécurité. Pour se protéger et protéger ses équipes, ainsi que les candidates, la prêtresse de la mode prend des précautions à grande échelle.

Cristina Cordula revient en force

Cristina Cordula a conscience que son programme, diffusé sur les chaînes du groupe M6, est très suivi. Elle ne pouvait alors pas laisser ses fans bien longtemps sans nouvelles. C’est donc avec une joie non dissimulée qu’elle retrouve les plateaux de tournage. De même, elle est heureuse de retrouver ses équipes. Car Cristina Cordula vit de sa passion et se passionne pour ce qu’elle entreprend. En effet, c’est le crédo du mannequin et conseillère en style. Il faut faire les choses avec enthousiasme afin qu’elles fonctionnent. Une phrase que lui répétait son père et qu’elle applique depuis en principe de vie. La recette lui réussit et elle n’hésite donc pas à la partager avec ses fans sur les réseaux sociaux.

Aimer son travail pourrait laisser penser que cela devient plus aisé de travailler. Effectivement, un dicton bien connu dit que si l’on aime son métier, nous n’aurons pas véritablement à travailler dans notre vie. Cependant, cela ne s’applique pas pour les personnes réellement passionnées. Car elles vont finalement adorer passer plus de temps et d’énergie à réaliser leurs projets. C’est le cas de Cristina Cordula qui ne compte pas ses heures pour satisfaire ses fans. En effet, de retour pour les tournages des Reines du shopping, Cristina Cordula s’implique corps et âme.

La pandémie s’invite sur les tournages

La pandémie jouera un rôle important dans l’implication et l’attention aux détails de la prêtresse de la mode. Car elle revient du Brésil, où le gouvernement du pays a choisi de prendre les risques à la légère. En France c’est autre chose et Cristina Cordula ne va pas manquer une seule des règles en place dans son protocole sanitaire. Tous portent des masques et les distances de sécurité entre les personnes sont respectées. De plus, un sens de circulation est imposé sur le plateau pour encore limiter les risques de transmission de microbes. les masques sont changés régulièrement et les personnes invitées à se laver les mains très souvent.

De efforts nécessaires et jugés bienvenus par Cristina Cordula

Pour Cristina Cordula, ces règles tombent à pic. Elle fait partie des personnes qui vont se sentir très concernées par la propreté et par la crise sanitaire. Déjà en l’absence de pandémie, la reine de la mode était très à cheval sur les règles d’hygiène. Aujourd’hui, elle sait que ses manies vont devenir utiles, voire vitales. Cristina Cordula est donc parfaitement à l’aise avec ces nouvelles normes et va les appliquer à la lettre sur ses plateaux de tournage. Mieux encore, elle fera en sorte que toutes ses équipes les respectent. Les candidates des Reines du shopping peuvent donc continuer les compétitions journalières à la télévision sans prendre le moindre risque. De plus, le public appréciera de constater que tout est fait pour suivre les normes et limiter ainsi la propagation du virus.

Car la pandémie est en train de revenir de plus belle sur le territoire. En effet, la France et l’Espagne accusent le coup d’un relâchement de la population vis-à-vis des règles sanitaires. Les chiffres sont à la hausse pour ces deux pays. Des pays qui sont des destinations de vacances privilégiées en Europe. Pour l’Espagne, des régions entières se confinent, la Galice et la Catalogne notamment. De plus, le gouvernement français et le gouvernement espagnol sont en train de discuter à propos d’une éventuelle fermeture de leur frontière commune.

Les Reines du shopping s’adaptent à la crise sanitaire mondiale

Dans de telles conditions, les vacances d’été semblent compromises. Mais nous devons redoubler d’efforts pour que nous puissions éviter un reconfinement massif. Selon le premier ministre, c’est un plan ciblé de reconfinement qui pourrait s’appliquer. Les zones les plus respectueuses des règles ont alors moins de chances de risquer l’isolement. Cristina Cordula ne prendre quant à elle aucun risque. Consciente de son influence auprès de son public, cela est encore une manière de conseiller ses fans. Cette fois-ci, et malgré elle, Cristina Cordula ne donnera donc pas seulement des conseils dans le domaine de la mode. Elle partagera aussi les règles les plus élémentaires d’hygiène afin de ne pas accélérer la propagation du virus dans la population.

Les fans peuvent compter sur l’implication sans failles de Cristina Cordula

Mais Cristina Cordula n’aura pas laissé les règles sanitaires la freiner dans son travail pour autant. Une fois les normes bien installées, les habitudes sont vite prises. Ainsi, les tournages ont tout de même été très efficaces selon la star. En effet, elle indique au magazine TéléStar que les tournages sont performants et sportifs. Ils sont en train de rattraper le temps perdu pendant qu’elle était au Brésil. Dans cet entretien, Cristina Cordula ne manque pas de remercier les fans de Reines du shopping pour leur fidélité. Elle est ravie de constater que les émissions sont un véritable succès qu’il s’agisse de rediffusions ou d’épisodes inédits.

Et ce n’est pas prêt de s’arrêter ! Les Reines du shopping continuent de fasciner les fans de mode. Mais aussi les fans de compétitions et de ragots. Car les critiques des candidates les unes envers les autres valent aussi le détour. Cependant, ce qui séduit le plus les fans de l’émission, c’est évidement les conseils avisés de Cristina Cordula. Elle prend le temps de souligner avec justesse, ce qui va et ce qui ne va pas dans un look. Des conseils précieux que les fans peuvent appliquer au quotidien par la suite. De plus, le public sera rassuré de constater que les règles sanitaires sont respectées. Tout comme Cristina Cordula, ils auraient du mal à tolérer de voir des émissions, en pleine pandémie, qui ne sentent pas concernées par ce drame qui frappe la planète.