Cristina Cordula exécrable en coulisses: Les révélations d’une candidate des « Reines du shopping »

En apparence, Cristina Cordula semble toujours enthousiaste et sympathique dans ses émissions. Le public l’adore. Mais que se passe-t-il en coulisses lorsque les caméras sont éteintes ? De nombreuses fans de l’émission aimeraient bien savoir ce qui se passe dans les coulisses des « Reines du Shopping », le programme phare de M6. Camille, un ex-candidate a fait des révélations tonitruantes sur la styliste. Et elle n’y va pas de main morte !

Une carrière télévisuelle riche

Depuis plus de dix ans, sur M6, Cristina Cordula apparaît comme une personnalité sympathique et drôle. Pour l’ex-mannequin, sa carrière télévisuelle a débuté avec le programme « Nouveau look pour une nouvelle vie ». Le but de cette émission était d’aider des femmes à changer de look et à gagner en assurance et assumer leur corps. L’émission a vite affiché des résultats d’audience très satisfaisants. C’est surtout que la présentatrice a réussi a marqué les esprits avec ses fameux « magnifiiique ! ». La styliste brésilienne a ensuite été davantage utilisée par M6 puisqu’une autre émission lui a été confiée : « Les Reines du shopping ». Le programme est diffusé quotidiennement du lundi au vendredi. Pendant les sessions shopping des participantes, la présentatrice commente les séquences, distille des conseils et plusieurs avis beauté et mode pratiques pour tout le monde.

Cristina Cordulla côté coulisses

Mais la joviale Cristina Cordula est-elle également sympathique quand les caméras ne fonctionnent plus ? C’est une interrogation qui taraude de nombreux fans de l’émission ces dernières années. Interrogée à plusieurs reprises sur le thème de sa participation au programme de M6, Camille, une instagrammeuse qui possède le pseudo de « Dresscodecam », a fourni des éléments de réponse intéressants dans une vidéo postée sur le réseau social en vogue TikTok le 14 juin dernier.

Un portrait peu flatteur

La candidate qui a participé au programme les Reines du Shopping dépeint un portrait peu flatteur de la styliste : « La question qui revient le plus souvent en ce qui concerne l’émission, est ‘est-ce que Cristina Cordula est gentille ?’, ‘Comment est Cristina en réalité ? Mais on ne peut pas répondre vraiment » a-t-elle indiqué avant d’enchaîné : « On ne la voit que le vendredi lorsqu’elle arrive pour voir le shopping de l’ensemble des candidates, toute la semaine, ainsi elle se change pour laisser croire qu’elle était là durant toute la semaine, elle change de vêtements en regardant les vidéos… Ensuite on la voit lors du défilé, pour attribuer les notes et pour donner le nom de la candidate gagnante. C’est vraiment tout ! ».

« Ainsi lorsque vous me demandez si elle est sympa et comment elle est en vrai, eh bien on ne peut rien dire. On a juste la possibilité de faire une petite photo à la fin de l’enregistrement. » a-t-elle terminée. C’est dur de se faire un avis avec une rencontre si brève. La candidate a été déçue.