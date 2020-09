Cristina Cordula fait grave “flipper” les internautes avec sa dernière vidéo !

La célèbre spécialiste de la mode Cristina Cordula a récemment publié une vidéo sur Instagram sur laquelle ses fans ont eu du mal à la reconnaître.

Très active sur les réseaux sociaux, la Brésilienne la plus célèbre de France partage régulièrement son actualité avec ses followers qui la suivent avec assiduité. L’animatrice de 55 ans est une fois de plus apparue ce vendredi 18 septembre dans une séquence lors de laquelle elle livre ses astuces beauté. Cette fois-ci, la séquence portait sur un sujet qui intéresse toutes les femmes, mais certains hommes également. Quoi de plus désagréable que de remarquer dans le miroir sa peau fatiguée et tirée ? Les agressions de la vie quotidienne que subit notre visage laissent des traces. Cristina Cordula partage donc ses conseils pour retrouver une mine resplendissante et un teint de jeune fille. Stress, pollution, fumée et l’alimentation ont des conséquences sur l’aspect de nos traits. Prendre soin de soi, c’est aussi s’occuper de son visage. La coach en beauté révèle donc ses petits secrets pour avoir une peau saine et en bonne santé.

Mais les images de cette vidéo explicative ont pour le moins surpris sa communauté. Afin d’illustrer comment obtenir un résultat impeccable et ” magnifaiiik “, Cristina Cordula avait joint le geste à la parole. La présentatrice de 55 ans proposait ses techniques pour un visage au top de sa forme. À l’aide d’un soin réparateur, la grande prêtresse du relooking est apparue avec un masque blanc sur le visage. Une vision qui a réellement surpris les internautes. Les commentaires les plus divers et les plus variés ne se sont pas fait attendre.

Dans sa vidéo, la spécialiste de la beauté partageait un message qui avait le mérite d’être clair ” Bonjour les filles ! Bon le masque fait Toutânkhamon… Mais il faut passer par là pour avoir une peau éclatante ! “. Une séquence qui a fait réagir en nombre ses followers très étonnés de la découvrir le visage grimé. Si le masque est devenu un incontournable de notre quotidien, Cristina Cordula offrait une nouvelle version, mais cette fois-ci dans un esprit plus, carnaval de Rio, selon les commentaires de sa communauté. Avec beaucoup d’humour, ses fans n’ont pas manqué de réagir : ” Ayyy, tu m’as fait peur ma chérie “,” C’est déjà Halloween “, ” Tu fais flipper “ pouvait-on lire parmi les nombreuses réactions. Une publication qui a néanmoins été vue près de 270 000 fois, et récolté près de 500 commentaires pour ce dernier post de la spécialiste du relooking.

La présentatrice est devenue au fil des années la reine du bon goût en France. Chaque semaine les téléspectateurs de M6 peuvent la retrouver alors qu’elle donne ses conseils à des participantes dans sa célèbre émission, Les Reines du shopping. Cette semaine, le thème était dédié aux jumelles. Des sœurs qui doivent créer un look tendance avec un haut à motif, avec une enveloppe de 350 euros qu’elles ne doivent pas dépasser. Ce seront donc deux gagnantes qui seront désignées cette semaine dans le programme, qui cartonne maintenant depuis de nombreuses années.

Une passion pour la mode et pour les looks les plus tendances, que l’ancien mannequin applique également à ses proches. Dans une récente interview radio sur les antennes d’Europe 1, Cristina Cordula parlait de sa relation avec son compagnon Frédéric Cassin. Un homme avec qui elle s’est mariée en juin 2017. Lui aussi est passé, visiblement, sous les mains expertes de la conseillère en look de M6. Même si elle minimise son intervention, la célèbre présentatrice reconnaît que son mari s’habille bien différemment que lorsqu’elle l’a connu. ” C’est vrai que quand on s’est connu, il s’habillait d’une façon que j’aimais moins. Mais je ne l’ai pas relooké, c’est lui aussi qui a eu envie de changer. Quand on fait les boutiques, je lui dis que je trouve certaines pièces sympas, mais je ne le force à rien. C’est venu de lui-même et maintenant, il est super looké. Il était bien avant, mais là, il a vraiment un bon swagg » tenait à préciser l’animatrice. Décidément la franco-brésilienne est véritablement la reine du relooking, même à la maison…

L’ancien mannequin que l’on peut également retrouver dans Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL, est devenue en quelques années une figure incontournable du petit monde de l’audiovisuel français. Une nouvelle carrière qui lui réussit à merveille. Devenue aujourd’hui l’une des références de la mode en télévision, Cristina Cordula connaît parfaitement bien ce milieu. Car depuis ses 16 ans, l’animatrice a parcouru le monde pour porter les plus belles créations des couturiers les plus célèbres. Aux quatre coins de la planète, celle qui était surnommée ” la garçonne ” dans le milieu, a défilé pour les plus grands : Chanel, Lolita Lempicka, Yves Saint-Laurent ou encore pour Dior. Originaire de Sao Paulo, c’est un ami coiffeur qui lui avait conseillé de porter les cheveux courts. Un choix qui l’aura fait remarquer grâce à ce look qui tranchait avec les longues chevelures des autres mannequins. Preuve que l’impératrice du relooking a, elle aussi, était aidée dans le passé. Des conseils qui lui ont visiblement réussi, puisque aujourd’hui, c’est une véritable star suivie par des centaines de milliers de followers et de téléspectateurs. Avec plus de 1 000 000 d’abonnés sur Instagram, la présentatrice est une influenceuse reconnue et très appréciée. Chacune de ses publications crée à chaque fois l’événement. Notamment cette récente vidéo pour avoir un visage éclatant.

Cristina Cordula

Mais si elle décidait de prendre les choses au sérieux, beaucoup de ses followers s’étaient eux amusés de la voir le visage tartiné de la sorte… ” Si je te croise comme ça dans la rue, je pars en courant “, ” Nefertiti ! “, ” C’est la mode des masques Cristina “, ” Au secours…”, ” Et c’est parti pour un cirque “, ou encore ” Ça surprend ! ” pouvait-on également lire parmi les nombreux commentaires humoristiques sur cette dernière vidéo de Cristina Cordula.

Les internautes dans leur grande majorité trouvaient que le résultat était tout simplement “ magnifaaaiiiik “, selon l’expression bien connue de Cristina Cordula. Un grand nombre de commentaires qui remerciaient l’animatrice pour ses conseils toujours très judicieux. Que ce soit en matière de vêtements ou de cosmétiques, Cristina Cordula semble toujours viser juste.