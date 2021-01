Cristina Cordula gênée par un “néné”, elle s’explique face à Laurent Ruquier…

Cristina Cordula était l’une des invités de la fameuse émission présentée par Laurent Ruquier, Les Enfants de la Télé. Ce programme propose de faire des sauts dans le passé et offre la possibilité aux invités de les commenter. Pour l’émission du 3 janvier, c’est un top 50 des chanteurs et chanteuses des années 1980 qui est à l’honneur. Cristina Cordula a donc eu le loisir de réagir à un accident de “néné” survenu à la chanteuse Agathe, star du groupe “Regrets”. Et selon elle, cet incident n’aurait pas lieu d’être aujourd’hui grâce aux techniques de la conseillère en style. LDPeople vous raconte tout !

Cristina Cordula déplore un accident qui la met mal à l’aise

Cristina Cordula est incollable en matière de mode. Elle a des astuces, des méthodes, des règles, bref, elle connaît tout ce qu’il fait savoir pour éviter le moindre faux pas. La présentatrice des Reines du shopping était donc mal à l’aise pour Agathe qui avait laissé échapper une partie privée de son anatomie malgré elle. Car il existe aujourd’hui des moyens d’éviter ce genre de catastrophe.

Parmi les séquences cultes de la scène musicale dans les année 80, tout n’était pas à jeter. Cristina Cordula était même heureuse de découvrir certains titres qu’elle ne connaissait pas. En effet, d’origine Brésilienne, elle aura pu passer à côté de quelques titres phares de l’époque. Mais dans l’ensemble, la prêtresse de la mode connaît ses classiques. D’autant que la mode est une affaire de cycle avec des retours du passé dans l’avant-garde bien souvent. Aussi, pour rester à la pointe de son domaine, elle est allée fouillée dans les archives pour comprendre comment a évolué la mode en France. Et quoi de mieux pour cela que de décrypter les looks souvent extravagants des stars de la chanson ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Enfants de la Télé (@lesenfantsdelatele)

Laurent Ruquier recueille les conseils infaillibles de la reine de la mode

Mais Les Enfants de la Télé ne fait pas que dans la rétrospective. L’objectif est également d’amuser le public et de confronter les invités à des scènes qui peuvent parfois les mettre mal à l’aise. C’était donc le cas de l’une des performances de la chanteuse Agathe. Sur scène, en pleine chanson, elle laisse échapper l’un de ses atouts féminins à la vue de tous. De quoi mettre Cristina Cordula dans une posture emphatique. D’abord parce que la robe de la chanteuse de Aimons-nous vivants était mal ajustée. Et ensuite parce qu’avec ses précieux conseils, elle aurait réussi à plaquer sa robe de sorte à ce que rien ne bouge. LDPeople ne peut que la croire sur parole, la présentatrice des Reines du shopping n’a jusque là jamais eu à regretter ses conseils !

En effet, Cristina Cordula explique ainsi qu’il existe aujourd’hui un scotch double-face adapté pour tricher et tenir la robe en place. Plus d’accidents de “néné” en liberté donc. Cela lui fait envisager que cet accident aurait pu être volontaire. Après tout, le scotch double-face n’a pas été inventé dans les année 2020. À méditer !