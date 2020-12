Cristina Cordula “Les Reines du shopping”: a une grande annonce à faire, bouleversement total !

Les Reines du shopping va se lancer dans un relooking elle aussi. En effet, du changement s’annonce du côté de l’émission culte de M6. Du 14 au 18 décembre, les téléspectateurs vont jouer un rôle clé pour déterminer la gagnante de la semaine, la reine du shopping. C’est un test semble-t-il. Mais si cela rencontre du succès, il se pourrait que ce phénomène se reproduise de temps à autre, sur des périodes courtes. Cette idée n’a en tout cas pas l’air de déplaire aux fans des Reines du shopping.

Les Reines du shopping intègre un nouvel élément dans son concept

Cristina Cordula innove autant que possible en restant fidèle à son concept. Car ce concept de compétition sur la semaine et de mise en beauté et shopping dans une temps imparti reste un cadre idéal pour challenger les candidates. Mais c’est aussi important pour que les téléspectateurs soient attentifs et souhaitent connaître les résultats des votes. C’est donc à travers les différents thèmes qu’elle propose que se trouve toute la difficulté de la compétition ainsi que la nouveauté chaque semaine. Cependant, c’est bien très prochainement un nouvel élément qui va changer la donne. Apporter un peu de renouveau, sans pour autant toucher au concept principal. En effet, le public des Reines du shopping va pouvoir encore davantage s’intéresser aux résultats des votes. Car ce sont les téléspectateurs en personne qui pourront participer aux votes.

L’animatrice des Reines du shopping, Cristina Cordula, partage cette nouvelle sur Twitter afin de se faire une idée sur le sentiment des fans à ce sujet. Et c’est pour le moins des réponses enthousiastes qui se pressent dans les commentaires. Le seul bémol qui ressort de cette annonce c’est l’inquiétude du public quant au prix des votes, souvent mis en place à travers un système de SMS surtaxés. Chez LDPeople, nous ne vous cachons pas que nous avons hâte de voir ce que cela va donner ! Et pour le savoir, il ne faudra donc pas manquer les épisodes des Reines du shopping du 14 au 18 décembre.

Des votes qui vont peser dans la balance

Les téléspectateurs auront, chaque soir de compétition, trois minutes pour voter. Il suffira d’envoyer “REINES” par SMS et de donner une note sur 20. L’émission se déroulera comme d’habitude hormis ce léger détails. Et ce ne sera qu’à la fin de la compétition que les votes du public seront dévoilés. En somme, les participations du public pourront changer la donne au moment fatidique, juste avant l’annonce des résultats. De quoi rajouter encore du suspense dans Les Reines du shopping. De plus, les notes attribuées par les téléspectateurs auront autant de poids que celles des candidates et que celle de Cristina Cordula. L’issue sera donc beaucoup plus aléatoire que ce que les images des Reines du shopping nous laisserons imaginer.

Les candidates auront 2h30 et une somme de 350€ pour “mettre en valeur une petite robe noire”. Ce thème est d’autant plus difficile que l’énoncé semble simple. Et quoi de plus essentiel dans une garde robe qu’une petite robe noire ? Comme vous, la rédaction de LDPeople a hâte de voir comment vont se débrouiller les candidates. Mais surtout de connaître les votes du public !