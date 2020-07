Cristina Cordula Les Reines du shopping choquée par la jupe très courte d’une participante !

C’est dans Reines du shopping que Cristina Cordula a encore critiqué une candidate. Dans son viseur cette fois-ci, c’était Soraya qui a fait l’erreur d’opter une jupe trop courte.

Cristina Cordula est-elle lassée par son émission ? Il semblerait en effet que plus les saisons passent, moins les candidates n’arrivent à lui plaire.

L’animatrice d’M6 se confiait ainsi sur les ondes de RTL : « Professionnellement, je suis fière du succès de Reines…, une émission positive qui cartonne en inédit et en rediffusion. Mais personnellement, il est évidemment difficile d’observer le monde entier souffrir ainsi face à la Covid19 ». Ce qui est dur également pour Cristina Cordula, c’est d’avoir peu de visibilité sur ses autres émissions : « M6 ne m’a pas, pour l’instant, commandé de nouveaux numéros d’Objectif 10 ans de moins et de La Robe de ma vie. Vu le contexte, les chaînes sont prudentes. J’ai beaucoup de nouveautés personnelles qui vont débarquer dans les moins à venir ».

L’animatrice affectée par le Covid-19

Le contexte actuel n’aiderait pas Cristina Cordula à accepter en douceur les fashion faux-pas de ses candidates. Au contraire, ça ne passerait pas du tout. Au moins, les futures candidates qui voudraient tenter leurs chances prochainement sont prévenues ! Exit les leggings, les collants couleur chair, les ongles des pieds pas joliment vernis lorsque l’on porte des chaussures ouvertes, ainsi que les tenues vestimentaires pas du tout raccord avec son type de morphologie. Tout le monde ne peut pas tout porter ! Et c’est pareil pour le maquillage, Cristina Cordula se tue à le répéter depuis les tout débuts de son émission Les Reines du shopping, en 2013: il faut adapter le fond de teint à la carnation !

Cristina Cordula contre les candidates

Ce vendredi 17 juillet, Cristina Cordula n’avait pourtant pas à faire à une novice question mode. En effet, la candidate Soraya impressionne même toutes les autres candidates tant elle cultive un look affirmé et personnalisé. Doté d’un budget de 400 euros, elle avait 2h30 pour se trouver une tenue respectant le thème “chic, avec de la transparence”. Malheur à elle quand elle a présenté une jupe imitation cuir avec un chemisier blanc transparent au niveau du décolleté. Comme à son habitude, la célèbre Brésilienne n’a pas mâché ses mots : “J’aime bien, c’est très joli, mais d’ici je vois que ça brille un peu trop, donc je ne sais pas si c’est du vrai cuir”, a-t-elle débuté. “Et c’est un peu serré, ça ne tombe pas bien sur elle”. Heureusement, les concurrentes de Soraya ont volé à son secours : “T’es trop belle, de toute façon t’es belle dans tout ce que tu mets. Même avec un sac poubelle tu serais belle !”, a commenté Flore. Quant à Audrey, elle a trouvé que c’était “ très joli, le haut est raffiné”. Soraya peut se rassurer : 3 jours avant, c’était une autre candidate, Johanne, qui essuyait aussi les foudres de Cristina Cordula pour…. un short trop court !