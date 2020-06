Cristina Cordula « Les Reines du Shopping » choquée par le legging moulant transparent d’une Miss France

Cristina Cordula: Le 20 mai dernier, les fans des Reines du Shopping étaient aux anges puisque M6 a diffusé une émission spéciale Miss. Au Casting figurait notamment Sabrina Belleval, Miss France couronnée en 1982. Les téléspectateurs ont halluciné de voir son leggin transparent.

Pour le plus grand bonheur des nostalgiques des années 1980, Sabrina Belleval, 55 ans, Miss France 1982, participait à l’émission phare de M6, « les reines du Shopping ». La quinquagénaire voulait démontrer qu’elle était toujours dans le coup ! Elle avait pour ambition de décrocher le titre de Reine du Shopping mais le scénario imaginé par l’ex reine de beauté n’a pas fonctionné comme prévu.

Cristina Cordula, experte de la mode

Pour les novices, il est bon de rappeler le principe du programme « les reines du shopping ». La très excentrique Cristina Cordula arbitre une compétition durant la laquelle plusieurs s’affronte avec un challenge à relever : dénicher la tenue la plus élégante avec un budget précis, avec un temps limité. Chaque semaine, les différentes compétitrices doivent respecter un thème précis. A la fin de la semaine, Cristina Cordula désigne celle qui remporte le défi, selon les suffrages des candidates elles-mêmes et du choix de l’experte de la mode.

Miss France 1982 crée un malaise avec un leggin transparent

Durant cette émission spéciale Miss, Sabrina Belleval a dévoilé sa garde-robe. La Miss France 1982 a revêtu sa tenue fétiche et Cristina Cordula a clairement été choquée. Un vrai malaise ! Dans la séquence, on voit la quinquagénaire porter un pantalon moulant bleu transparent, qui permet de voir ses formes de manière assez visible. En haut, la blonde portait une veste en jean et un chemisier bleu. Sous sa veste, on pouvait aussi admirer son décolleté.

Un faux pas

Cette tenue n’a pas été du goût de Cristina Cordula qui a vraiment été choquée. Elle a tout simplement éclaté de rire face à cette situation un peu embarrassante. Pour l’experte de la mode, cette tenue se situe aux antipodes du bon goût. A savoir que le leggin est une tenue que Cristina Cordula exècre. Elle n’a pas aimé non plus le haut qu’elle trouve vieillot. « C’est un triple faux pas. Le legging est transparent, le haut superposé n’est pas moderne… Je ne valide pas du tout cette tenue » a-t-elle indiqué, halluciné par la tenue de la Miss des années 1980.

Les autres candidates hallucinées

Les autres participantes ont été tout aussi choquées. Margot, par exemple, a insinué que c’était le comble du mauvais goût. Priscilla partageait le même avis et a indiqué que l’on ne pas « sortir comme ça » ! Sabrina était au courant que Cristina n’appréciait pas les leggins. Cristina n’a pas hésité à attribuer un 0/10 à l’ex-Miss France pour cette tenue jugée vraiment démodée. La styliste ne fait pas dans la dentelle et dit clairement qu’elle n’a pas aimé. D’autres Miss devraient participer au programme prochainement.