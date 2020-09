Cristina Cordula Les Reines du shopping : Choquée par une participante qui en montre trop

Cristina Cordula: Les Reines du shopping permet à cinq candidates de s’affronter pour savoir laquelle d’entre elle est la plus à l’aise dans le domaine de la mode. C’est Cristina Cordula qui analyse leurs choix. Et parfois, certaines candidates vont beaucoup trop loin et basculent dans la vulgarité. En effet, il ne sert à rien de vouloir trop en faire. Ce n’est pas toujours en en faisant plus que l’on remporte June compétition de mode. Les Reines du shopping préféreront déclarer gagnante la candidate qui est dans le thème de la semaine et qui n’a pas fait de vagues. Prendre des risques ne s’avère donc pas toujours payant.

Cristina Cordula va encore trouver qu’une candidate va trop loin dans Les Reines du shopping

Cristina Cordula présente et anime Les Reines du shopping. En tant que grande prêtresse de la mode et du style sur les chaînes du groupe M6, la conseillère à la pointe des tendances est aussi juge dans l’émission. Elle assiste donc toujours, derrière son écran, aux sorties shoppings des candidates. Et évidemment, Cristina Cordula ne se contente pas de regarder sans rien dire. Elle va saluer les efforts des candidates mais elle ne tiendra pas sa langue lorsque celles-ci commettront des fashion faux-pas. Dans Les Reines du shopping, le public a l’habitude d’en apprendre énormément sur la mode grâce aux maladroites erreurs des participantes. Car Cristina Cordula ne les rate pas ! Et c’était encore le cas pour l’épisode du 17 septembre dernier.

L’élégance est essentielle pour rester dans le thème

En effet, Cristina Cordula va rappeler à l’ordre une des candidates dans Les Reines du shopping. Le thème de la semaine est “tendance avec un trench”. Et l’une des participantes va encore une fois vouloir en faire trop. Car pour Cristina Cordula, comme elle le répète dans de nombreux épisodes des Reines du shopping, l’élégance passe avant tout. Et elle se retrouve souvent dans la sobriété plus que dans des tenues osées. Les bodies par exemple, c’est assez rare qu’ils plaisent à la pro des tendances. Et justement, une candidate va cumuler body en dentelles, talons hauts et pantalon fendu. Beaucoup trop d’éléments aguicheurs finalement. Pour Cristina Cordula, la candidate sort de son thème en voulant trop en faire. Une nouvelle leçon de mode que le public apprend devant Les Reines du shopping.

Tentez votre chance pour participer aux Reines du shopping et rencontrer Cristina Cordula

Cristina Cordula n’a pas fini de voir défiler des candidates. Les Reines du shopping sont en chacune et il suffit d’oser s’inscrire au casting de l’émission pour la révéler. Mais pour celles qui n’auront pas ce culot, les épisodes suffissent à leur permettre d’affiner leurs goûts et d’affuter leurs analyses des dernières tendances.