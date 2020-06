Cristina Cordula Les reines du shopping défonce violemment la gagnante, à cause de ses vêtements

Cristina Cordula: Véritable experte en matière de relooking, l’ancien mannequin brésilien est devenu aujourd’hui la maîtresse du bon goût. Après avoir arrêté de défiler sur tous les podiums du monde entier pour les plus grands couturiers Cristina Cordula est arrivée à Paris pour créer son agence spécialisée dans la mode et dans l’image. Présente dans les médias depuis presque 10 ans, elle est devenue en quelques années la garante de l’élégance en relookant les candidates.

Cristina Cordula a su devenir en quelques années une animatrice emblématique de la télévision française et notamment grâce à son émission « Les Reines du Shopping » sur « M6 », réunissant un peu plus d’un million de téléspectateurs devant leur écran de télévision en fin d’après-midi.

Connue pour son charmant accent brésilien et son franc-parler, il est vrai que quand Cristina n’aime pas les choix fashion des candidates, elle ne mâche jamais ses mots ! En matière de mode, accessoires, et maquillage, Cristina la reine de l’émission depuis 7 ans, n’admet aucune faute de goût ni de style. Chaque candidate, 5 par semaine, est passée à la loupe de la tête aux pieds, qui sera jugée par la styliste et les autres candidates qui lui donneront une note en fin de semaine sur leur choix. Cristina n’hésite pas à dire, haut et fort, ce qu’elle pensait de la tenue d’une candidate dans ‘Les Reines du shopping’, cash et directe, elle tacle sans peser ses mots.

Alors qu’il y a une semaine, la belle brésilienne avait été outrée par les poils sous les bras d’une candidate, à qui elle dira, que ça, ce n’était vraiment pas possible, « C’est un fashion faux pas esthétique, waouw ! Pollution visuelle ! », des propos qui avaient d’ailleurs créée une véritable polémique sur les réseaux sociaux, les téléspectatrices n’ayant absolument pas apprécié l’avis de Cristina Cordula, cette semaine celle-ci a encore été très dure avec deux des participantes.

Dans Les Reines du shopping, les candidates disposaient d’une belle enveloppe de 400 euros, pour trouver une tenue tendance qui va avec une pochette comme accessoire. Une belle petite somme qui leur permettait de craquer pour des tenues de qualité. Et la bonne qualité des vêtements est très importante pour Cristina, « ça donne la classe », a-t-elle toujours exprimé !

Mais l’une des candidates, Julie, vraie fan du shopping, fait un faux pas fashion en ne respectant pas cet avis tranché de Cristina, et opte justement pour une tenue pas chère, que l’ancien mannequin n’a pas du tout apprécié. Un legging en simili cuir ! Que Cristina Cordula juge carrément trop cheap à ses yeux, « C’est une catastrophe » ! Et oui, ce côté pas cher peut ruiner totalement un look pourtant bien choisi, ce que la styliste refuse totalement, « Je ne sais même pas si c’est vraiment du simili cuir, ça a l’air d’être une espèce de lycra… ».

Cristina Cordula balance alors cash à la candidate : » Ton problème, si je peux te le dire, c’est le côté “pas cher”… Quand tu vois une tenue et que tu te dis “ça ne fait pas qualité”, il ne faut même pas l’essayer ! ». De plus, une tenue qui est à si petit prix qu’elle n’a en fin de compte utilisé qu’une partie du budget sans dépenser la totalité de l’argent. Un premier point que lui a largement reproché la Brésilienne, « Quand, on vous donne des sous il faut les dépenser ».

Et Julie fera un autre faux pas de coordination des vêtements choisis, car avec Cristina Cordula tout doit être dépareillé. Alors si la styliste a apprécié le chemisier rouge, et les escarpins rouges, elle n’a pas du tout aimé que ces deux pièces soient accordées ! Jugée pas tendance et donc hors-thème, Julie a donc obtenu la note de 4/10 par la relookeuse, mais avec la moyenne de 5,25, la candidate est finalement la reine du shopping de la semaine !

Si Cristina n’a pas du tout aimé, le style pas cher de Julie, elle sera aussi fortement déçue par le style choisi par Marie, une jeune retraitée de 67 ans, avec qui elle se montrera très dure également. Entre des tenues jugées pas de son âge, et un maquillage en véritable « bonhomme de cire », Cristina Cordula ne mâche pas ses mots.

L’animatrice commence par juger ses choix de vêtements et de pochette, trop classique, mais alors bien trop classique, et en plus aux couleurs fades. Ce qui donnerait, selon elle, un résultat vieillissant qui, vous vous en douterez ne lui alors pas plu du tout. « Il faut secouer un peu le coco, quand même ! Il faut moderniser ! Si on reste trop dans le classicisme, dans des coupes classiques, dans des matières classiques, dans des couleurs fades… Eh bien ça va être un peu vieillissant ! », a-t-elle commenté.

Mais le pire était à venir, avec la phase maquillage de la retraitée alsacienne… Alors qu’elle commence à appliquer de l’anti-cerne et un illuminateur au coin des yeux, bien plus clair que la couleur de son teint, pour Cristina Cordula là, rien ne va plus. « Là, elle a le visage blanc et on voit que le corps est d’une autre couleur. Tout est trop blanc, on dirait un bonhomme de cire, a lâché Cristina Cordula. Elle a mis du blanc pour corriger, trop blanc d’ailleurs… L’anti-cerne est trop blanc, après on a des rougeurs… Non, ce n’est pas comme ça ! » Tirant la sonnette d’alarme, elle a vivement conseillé à Marie d’utiliser une BB Crème pour unifier son teint.

Pire, une autre candidate, Typhaine, qui est du même avis que Cristina jugera que Marie a vraiment besoin d’un gros cours de maquillage… Mais les faux pas make up de Marie ne sont pas arrêtés là, et la candidate a aussi appliqué un crayon pour se faire un contour des lèvres bien dessiné. « La bouche, ça ne va pas du tout, s’est désespérée Cristina Cordula. Elle dessine la bouche en agrandissant, ça tire de partout, ça file de partout… Une bouche plus naturelle, ce serait beaucoup plus joli. » Si l’on ajoute à cela, sa coupe de cheveux beaucoup trop longue pour son âge et « pas moderne », il semblerait que Marie avait tout faux de la tête aux pieds.

Marie optera donc finalement pour un short dans un style trop jeune, une queue de cheval haute beaucoup trop petite fille, et un maquillage trop fade.

Bref, la célèbre styliste et conseil en image n’aura pas une nouvelle fois été tendre avec les participantes de l’émission.