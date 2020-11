Cristina Cordula “Les Reines du shopping”: dézingue violemment cette participante trop sexy!

Les Reines du shopping sont une émission que l’on ne présente plus. Cristina Cordula y fait la pluie et le beau temps en délivrant des conseils mode avisés. Toutes les semaines, cinq candidates au titre de reine du shopping s’affrontent. Elles tentent de trouver la parfaite tenue correspondant au thème annoncé. Et souvent, elles ne respectent pas vraiment les consignes. En effet, il n’est pas rare que les candidates s’exposent dans des tenues beaucoup trop osées au goût de Cristina Cordula. Parfois même aux goûts de ses adversaires, qui doivent évaluer sa tenue. Dans Les Reines du shopping du 2 novembre dernier, Aurora commet cette erreur. Et ses adversaires, comme Cristina Cordula, ne l’ont pas loupé.

Les Reines du shopping démarrent une nouvelle semaine et les faux-pas déjà sont là

Les Reines du shopping proposait une édition spéciale “Coupe du monde”. Les candidates étaient d’origine Italienne, Ivoirienne, Péruvienne, Française et Brésilienne. Et c’est la belle italienne qui commet la faute dès l’ouverture du match. En effet, le lundi 2 novembre, Aurora n’a pas fait l’unanimité et c’est le moins que l’on puisse dire. Une belle jeune femme comme elle apprécie les couleurs et les tenues courtes. Mais elle aurait apparement dû se concentrer davantage pour marquer des points. Car la tenue qu’elle présente aux votes de ses adversaires et à l’analyse de Cristina Cordula ne va pas. Aurora a opté pour une robe plutôt courte et échancrée qui épouse ses formes. Tout ce que l’animatrice de l’émission ne conseille pas.

Les Reines du shopping en titre ne seront donc pas rejointes par la belle italienne. Déçue, la candidate était pourtant en plein dans le thème d’après elle. L’objectif était d’être “irrésistible en tenue de soirée colorée”. Mais là est toute la difficulté et Cristina Cordula le sait bien. Lorsqu’elle demande aux candidates dans Les Reines du shopping de trouver une tenue “irrésistible”, elles commentent souvent l’erreur d’en oublier la sobriété. Et la sobriété implique l’élégance qui est, quant à elle, indispensable pour une tenue de soirée. Une semaine sur un thème glissant donc pour les candidates dans Les Reines du shopping.

Une candidate qui va un peu trop loin au goût de l’animatrice

Aurora s’est faite reprendre sur ses choix par la grande impératrice de la mode, Cristina Cordula. Les tenues trop moulantes sont à proscrire quelque soit le thème de la semaine. En effet, l’effet moulant annule les autres atouts de la tenue pour faire basculer le look, en général, du côté de la vulgarité. Une erreur que la belle italienne ne commettra plus, ou du moins plus dans Les Reines du shopping. Car elle assume apprécier les tenues colorés, courtes, moulantes ou encore échancrées, dans lesquelles elle a bien le droit de se trouver irrésistible.