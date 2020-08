Cristina Cordula Les Reines du shopping : énorme « coup de gueule » envers une candidate, c’est choquant

Lancée il y a sept ans maintenant, l’émission présentée par Cristina Cordula réunit chaque jour de nombreux fidèles. Le secret du succès de l’émission ? La bonne humeur des candidates, les conseils de l’ancien mannequin brésilien, et surtout pour les coups de gueule. Cette fois-ci, c’est l’ancienne mannequin qui n’a pas pu supporter les blagues d’Angélique. Explications.

Cristina Cordula ne supporte pas les blagues d’une candidate

Tout au long de la semaine, Angélique, une candidate des Reines du Shopping a multiplié les boutades envers ses concurrentes. Si à la télévision ce n’était pas forcément gênant, le moins que l’on puisse dire est que son style a fait un véritable flop auprès de Cristina Cordula. En effet, l’ancienne mannequin a eu du mal à supporter les blagues de la jeune femme et il n’en fallait pas plus pour qu’elle réagisse durement. Elle a immédiatement tenu à mettre les choses au clair avec la jeune animatrice commerciale cosmétique âgée de 22 ans.

A la fin de la semaine lors du débriefing avec l’ensemble des candidates, Cristina Cordula n’a pas pu s’empêcher de faire remarquer à Angélique que ses blagues n’étaient pas top : « Angélique, ma chérie. Déjà tes blagues. Écoute, au début, je me suis dit “bon ok, ha ha ha“ mais à la fin de la journée woh woh woh ça me faisait pas trop rire hein. Et tu es comme ça tous les jours ? » Un peu gênée, la candidate des Reines du Shopping a répondu : « Je suis quelqu’un de très hyperactive, donc j’aime bien sortir des petites blagounettes de temps en temps« . Heureusement pour elle, l’ancien mannequin n’a rien eu à dire sur sa tenue…ouf.

Ce n’est pas la première fois que Cristina Cordula s’énerve envers une candidate. D’ailleurs, toujours dans la même semaine, elle a eu des mots dur envers une autre candidate concernant son maquillage. En effet, alors que Carine fait la démonstration de sa mise en beauté habituelle : « Je mets un petit peu de poudre du soleil et après je vais poser un peu de blush. J’ai entendu dire que pour appliquer le blush il fallait gonfler les joues« , l’ancienne mannequin en coulisse n’en peut plus.

Cristina Cordula a halluciné face à son visage gonflé : « Ça va pas du tout ! C’est pas comme ça, du tout, du tout, du tout ! Ohlala c’est une catastrophe ! Il faut sourire » a-t-elle dit en poussant un coup de gueule. Par la suite, la Brésilienne face caméra, tente de contenir son fou rire. Heureusement que les candidates ne sont pas susceptibles, sinon l’émission ne durerait pas depuis tout ce temps. Reste à savoir maintenant que sera le prochain coup de gueule de la jeune femme.