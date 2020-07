Cristina Cordula « Les reines du shopping » enthousiasmée par la tenue très hot d’une participante !

Le 10 juillet dernier, dans l’émission de M6 « les reines du shopping », la styliste Cristina Cordula a été totalement emballée par le look très hot d’une des participantes du programme dédié à la mode. Elle a multiplié les commentaires élogieux vis-à-vis de cette candidate qui a eu tout bon.

Les participantes des « reines du shopping » connaissent par cœur le principe de l’émission : elles se doivent de convaincre les autres candidates rivales mais aussi Cristina Cordula qui est la référence en matière de bon goût. C’est le jugement de cette dernière qui est vraiment crucial. La présentatrice brésilienne est souvent très sévère et ne laisse vraiment rien passer. Certaines candidates ont d’ailleurs subi des remarques assez cassantes de la part de la styliste. Elle souhaite absolument que toutes les compétitrices respectent à la lettre les règles de l’émission.

Des fautes de goût que Christina Cordula ne laisse pas passer

A travers les différentes émissions qui sont diffusées depuis plusieurs années, les fans commencent à connaitre les tenues dont Cristina Cordula est vraiment allergique. C’est le cas, par exemple, des collants avec une couleur chair tout comme les leggings que la brésilienne ne peut pas voir en peinture. Pour la brésilienne, il est aussi impératif de vernir les ongles de pieds avec des chaussures qui sont ouvertes. D’autre part, le maquillage doit toujours être récent. De plus, les participantes doivent absolument respecter le thème et dégoter des pièces qui se marient bien avec leur silhouette. Une fois toutes ces considérations prises en compte, les candidates peuvent entamer le shopping. Le 10 juillet dernier, ce sont deux super copines Nesrine et Sidonie qui ont fini la semaine avec pour thème « élégante en portant des chaussures plates ».

Shopping dans les boutiques de la capitale

Les deux amies ont enchaîné les déplacements les magasins de la capitale, et ont choisi une robe de couleur noire très moulante aux épaules taillées de manière asymétrique, associée à une paire de spartiates. Ce look a vraiment plu à Cristina Cordula. Elle a multiplié les commentaires élogieux. « C’est vraiment sublime » a indiqué la styliste brésilienne en voyant la tenue de Nesrine. « Tu as un look à couper le souffle », a poursuivi Cristina Cordula. “J’aime beaucoup la manière dont elle se déplace sur le podium, elle a envoyé du bois. Là, j’ai du plat, et du glamour ! Sa tenue lui va à ravir, la longueur est parfaite, c’est sublime. Et les spartiates, c’est ravissant et ça marche parfaitement avec cette tenue”, a enchaîné la présentatrice des reines du shopping. Seule fausse note : la pochette qu’elle trouve un peu petite et la mise en beauté jugée trop classique. Malgré ces deux bémols, la styliste brésilienne a accordé un 8/10 aux deux copines pour la réalisation de cette tenue, et ce sont elles qui se sont adjugées cette semaine de compétition de l’émission les Reines du shopping !